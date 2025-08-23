Тут збереглися рештки давніх тварин: де на Тернопільщині знайти природню перлину з водоспадами

У цьому місці ви відпочинете від міської метушні та насолодитеся природою

На Тернопільщині приховане справжнє природне диво – Русилівські водоспади. Попри складний шлях сюди, це місце приваблює тих, хто прагне відчути гармонію з природою, втекти від міської метушні та побачити унікальний каскад водоспадів, схований у лісі.

"Телеграф" розповідає про дану локацію.

Русилівські водоспади розташовані поблизу однойменного села Бучацького району, на правому березі річки Стрипа.

Їхня особливість – мальовничий каскад у глибокій ущелині завдовжки близько трьох кілометрів. Тут природа створила справжній шедевр: струмки з кількох джерел зливаються в один потік і формують низку водоспадів висотою від 1,5 до 12 метрів та шириною до 15 метрів. Найвищий водоспад сягає 11–12 метрів, і саме він найбільше вражає туристів.

Загалом у каньйоні можна нарахувати близько 15 водоспадів різних розмірів. Вони спадають по скелястих уступах червонуватого та зеленкуватого кольору, створюючи дивовижний контраст із густими заростями навколо. Особливу атмосферу додають вапнякові туфи, на яких досі збереглися відбитки листя й рештки давніх тварин.

Подорож сюди — не з простих: автобусів до водоспадів не курсує, а дорога часто описується туристами як "кепська". Проте саме ця недоступність зберігає куточок природи у первісному вигляді. Втомлених мандрівників наприкінці маршруту чекає простора галявина з місцями для вогнищ і неймовірний краєвид на річку Стрипа.

Мандрівники часто порівнюють Русилівські водоспади з хорватськими Плітвіцькими озерами. Хоча масштаби українського дива скромніші, мальовничість і чарівність тутешніх пейзажів вражає не менше. Це місце полюбляють романтики, фотографи та прихильники екстремальних мандрів. Найкраще відвідувати каньйон у першій половині дня, коли сонячні промені пробиваються крізь густу крону дерев і роблять водоспади ще ефектнішими.

Русилівські водоспади – це не просто туристичний об’єкт, а місце, де природа й тиша творять гармонію. Той, хто хоча б раз тут побуває, захоче повернутися знову.

