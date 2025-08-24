"Укрзалізниця" показала новий вагон для людей з особливими потребами: що в ньому є та як виглядає (відео)

Розробник вагонів передбачив майже все

Днями ветерани та ветеранки вирушили на відновлення за кордон інклюзивним вагоном. Вони прямують до Adaptive Sports Center у Колорадо в Америці — один з провідних центрів світу з адаптивного спорту.

Військові мають травми та ампутації, які отримали в бою. Тож після лікування їм необхідна реабілітація та відновлення. Як виглядає безбар'єрний вагон, розповіли та показали в "Укрзалізниці".

Вагон, повністю оснащений для подорожей людей з особливими потребами, має:

4 просторі купе для людей з інвалідністю та супроводжуючих;

електропідйомник;

навігацію шрифтом Брайля;

велику вбиральню з душем і SOS-кнопкою та іншими зручностями.

Раніше такий вагон протестували гравці Луцької команди з футболу для осіб з ампутованими кінцівками "Хрестоносці". Тоді ТСН детально показало особливості інклюзивного простору.

Одночасно у вагоні може їхати 24 пасажири з інвалідністю. Він складається з 4 купе, кожне з яких розраховане на 6 осіб.

Під час створення безбар'єрного простору працівникам УЗ допомагала параолімпійська чемпіонка Олена Акопян.

В компанії зазначили, що за потреби інклюзивне купе або вагон можна замовити у застосунку чи на сайті "Укрзалізниці" у вкладці "сервіси".

Водночас придбання квитків на потяги "Укрзалізниці" продовжує залишатися серйозним викликом для українських пасажирів, особливо на популярні напрямки. Кожен, хто намагався купити квиток о 08:00, добре знає, наскільки швидко розкуповуються місця та як легко опинитися без квитка. Є кілька "лайфхаків", як полегшити процес покупки.