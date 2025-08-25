Черепи, стрічки і не тільки. В Карпатах є будинок, який варто обходити стороною (відео)
-
-
Село Косів Верх у Закарпатській області може вразити. Туристи помітили дивні речі.
Відповідне відео розмістили у Тік Ток. Там показали знахідку відпочивальників.
Група молодих мандрівників під час походу в Карпатах натрапила на покинуту хатину, яка буквально шокувала їх своїм вмістом. У горах, туристи виявили дерев’яну споруду з незвичайними містичними атрибутами.
Поруч з хатиною вони знайшли череп тварини, прикрашений червоними стрічками, жовті стрілки-покажчики на стовпах та інші дивні предмети, які викликали у них неабиякий страх.
Можливі пояснення знахідки
Є кілька версій щодо походження цих містичних атрибутів:
Традиційні обряди та вірування
Для цієї місцевості подібні знахідки не є чимось надзвичайним. За давніми карпатськими легендами, у горах живуть мольфари — народні цілителі та знавці таємних знань, а також відьми та інші містичні істоти. Череп тварини з червоними стрічками може бути частиною давнього обрядового ритуалу або оберегом від злих духів.
Захист від туристів
Інша версія полягає в тому, що власники або місцеві жителі навмисно розставили ці предмети, щоб відлякати надто допитливих туристів від певної території. Такий спосіб "психологічного захисту" іноді використовується в гірських районах для збереження приватності.
Сучасні езотеричні практики
Можливо, хатина використовується сучасними послідовниками езотеричних учень або неоязичницьких течій для проведення ритуалів та медитацій.
