Не купуйте сосиски, поки не побачите на упаковці це: у чому загроза

Сосиски люблять усі. Але чи знали ви, що є різниця між їхніми сортами?

"Телеграф" розповість, у чому різниця між "першим" та "вищим" сортом сосисок. А також, яку загрозу вони можуть нести.

У магазинах часто можна зустріти сосиски з позначками "вищий сорт" або "перший сорт". Ці слова на упаковці означають не просто різну ціну, а й суттєво різний склад, що впливає на якість і користь продукту.

Вищий сорт передбачає більший вміст м’ясної сировини — переважно м’язової тканини без значних домішок. У таких сосисках менше жиру, крохмалю та рослинних білків, що робить їх поживнішими та безпечнішими.

Перший сорт — це продукт, де м’ясної частини менше. Для здешевлення виробництва часто додають більше жиру, субпродукти (печінку, серце, легені), а також рослинні білки, крохмаль і стабілізатори. Такий склад не завжди шкідливий, але:

• у сосисках може бути більше насичених жирів;

• субпродукти нижчої якості можуть містити більше холестерину;

• харчові добавки та рослинні білки знижують поживну цінність і можуть викликати алергічні реакції у чутливих людей.

"Телеграф" підготував інфографіку, яка допоможе розібратися у відмінностях між сосисками вищого та першого сорту — від вмісту м'яса до ціни та якості інгредієнтів. Тепер ви зможете свідомо обирати продукт, який найкраще відповідає вашим потребам і бюджету.

