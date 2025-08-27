"Олега Вінника не вистачає": посадовці Полтавської міської ради розсішили мережу (відео)

Хтось сприйняв цю подію з гумором, інші ж — відреагували критично

Засідання Полтавської міської ради несподівано перетворилося на видовищне шоу, яке користувачі соцмереж вже охрестили "окремим витвором мистецтва". Перед початком офіційної частини чоловік виконав музичний номер на саксофоні, після чого депутати переходять безпосередньо до роботи.

Таке відео опублікували в соцмережах. Таке поєднання концертного номеру та сесійної буденності викликало жваві дискусії в коментарях.

Хтось сприйняв цю подію з гумором, інші ж — відреагували критично. У коментарях лунають різні думки — від схвальних відгуків до обурення.

"Це ж краще, ніж бійки на засіданні чинити. А якщо по ділу, то містом треба займатися — скільки вже років виглядає, як якесь захолусся…", — зазначає один із користувачів. Інший коментатор більш емоційно відреагував: "Ну н**я собі".

Що пишуть українці під відео

Дехто з глядачів з іронією зазначив, що для повного ефекту не вистачало популярного виконавця: "Олега Вінника не вистачає". Утім, були й ті, хто висловився з полегшенням: "Ну, добре, що без шансону".

Серед коментарів траплялися й більш різкі оцінки. Не всім до вподоби виявилася така "вистава". Хтось прогнозує розвиток шоу на наступних засіданнях: "Наступного разу побачимо танці з бубном…".





Як бачимо, відео із сесії Полтавської міськради стало справжнім інформаційним приводом. Для одних воно виглядає кумедним і навіть свіжим способом урізноманітнити формальну атмосферу, інші ж бачать у такому "перформансі" лише ознаку несолідності та відволікання від справжніх проблем міста.

