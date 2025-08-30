Феномен на Закарпатті: жінки п’ють цю воду — і народжують близнюків (відео)

Закарпатська Велика Копаня — це рекордсмен за кількістю двійнят. Понад 56 пар на одне село!

Багато в Україні цілющих джерел, але те, що знаходиться в селі Велика Копаня — унікальне. Це село поблизу Виноградова на Закарпатті офіційно визнане українською "столицею" близнюків. При менш ніж чотирьох тисяч населення, зараз тут понад 56 пар двійнят та близнюків.

І не тільки люди тут народжують одразу по двоє діток, а й інші живі істоти — тут нерідкісні випадки народження двох телят та яйця з двома жовтками. Місцеві пояснюють феномен цілющою водою з джерела Чоргів, яке живиться підземним озером Копанського хребта. Її п’ють у кожній хаті та використовують у господарстві.

Джерело дуже популярне — сюди приїздять люди з різних куточків України. Феномен підтверджений офіційно — у 2008 році Велика Копаня потрапила до Книги рекордів України. Місцеві розповідають, явище давнє, двійнята та близнюки народжувались тут постійно. Документально фіксувати явище почали в 40-х роках минулого століття.

Яка жінка не могла завагітніти, то приїжджала до нас на воду місцева мешканка села Велика Копаня

Коли саме тут утворилось джерело Чоргів невідомо. Назву воно отримало від угорського слова "чоргов", що позначає водоспад. Дістатися сюди можна автівкою — від Виноградова їхати близько 10 хвилин.

В чому науковий секрет води села Велика Копаня

Вчені неодноразово досліджували Копанську воду. Вона виявилася у 22 рази чистішою за середній показник в Україні. У складі — підвищений вміст цинку і селену, які впливають на поділ клітин та репродуктивну функцію. Саме це, на думку дослідників, може пояснювати незвичайну статистику народжуваності.

Сьогодні біля джерела Чоргів облаштована невелика каплиця з іконами. Кажуть, що сама вода не псується тижнями. Окрім селену та цинку про які розповідають лікарі, тут виявили кальцій, магній, кремній, марганець, залізо тощо.

Зазначимо, що у селі є ще одне джерело поруч, але воно має інший склад. Там вода багата на гліцерин.

