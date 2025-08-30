Підчікував за машиною: з'явилось відео, як кілер вбив Андрія Парубія

Вбивця чекав свою жертву, сховавшись за машиною

З'явилося відео, на якому, за попередньою інформацією, зафіксований момент вбивства Андрія Парубія, українського політика та колишнього голову Верховної Ради України.

Ролик опублікований у телеграм-каналах. На ньому видно вулицю з припаркованими автомобілями, тротуаром біля яких крокує чоловік, за статурою схожий на убитого Андрія Парубія. На ролику також видно чоловіка у мотоциклетному шоломі, який ховається за припаркованою машиною.

Чоловік, ймовірно, Парубій, йде, розмовляючи телефоном, коли ззаду підходить вбивця, тримаючи в одній руці пістолет, а в іншій сумку, схожу на ту, якою користуються кур'єри. Після вбивства він швидко тікає.

Довідка. Парубій Андрій Володимирович був українським політиком, громадським діячем і державним службовцем. З 14 квітня 2016 по 28 серпня 2019 року обіймав посаду голови Верховної Ради України. Андрій Парубій відомим як один із впливових українських політиків, який займав ключові посади в державному управлінні, особливо в період після Революції Гідності.

Протягом своєї політичної кар'єри він був активним учасником процесів демократичних перетворень в Україні та зміцнення її європейської інтеграції. Після закінчення повноважень голови Верховної Ради України входив до партії "Європейська Солідарність", був членом Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки ВР.

