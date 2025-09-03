Водій мріяти не соромиться: мініатюрна машина "з амбіціями" розсмішила українців (відео)

Українці в мережі вже жартують над впевненістю її власника

Мріяти не заборонено навіть машинам. Днями користувачі помітили малолітражку Smart з реєстрацією Київської області із цікавим написом ззаду. "Виросту — стану джипом", — йдеться на наліпці.

Користувачам мережі сподобалась впевненість власника машини. Вони жартували, що він "стояв перший в черзі за самооцінкою", "взяв за п'ятьох" або ж взагалі — "роздавав її".

Скріншот коментарів до свідое

Smart машина маленька, вага двомісного сягає максимум близько 800 кілограмів, тоді як позашляховики досягають двох та більше тонн. Найбільший позашляховик Hummer H1 X3 важить 60 тонн — майже в 75 разів більше, аніж Smart. Тож маленькій машині є куди "рости".

Зазначимо, що ідея подібного напису не нова і раніше її вже використовували для наклейок на маленькі машини та додавали на рамки номерних знаків. На номерних знаках іноді пишуть і менш гумористичні написи, які все ж таки відгукуються в серцях українців. Зокрема, такий напис стосується росіян на автомобілі, поміченому також у Київській області.

Раніше "Телеграф" розповідав про водія немолодого авто, який використав його для розміщення лайливого напису в бік працівників ТЦК. Подібне може мати негативні наслідки.