Водій мріяти не соромиться: мініатюрна машина "з амбіціями" розсмішила українців (відео)
Українці в мережі вже жартують над впевненістю її власника
Мріяти не заборонено навіть машинам. Днями користувачі помітили малолітражку Smart з реєстрацією Київської області із цікавим написом ззаду. "Виросту — стану джипом", — йдеться на наліпці.
Користувачам мережі сподобалась впевненість власника машини. Вони жартували, що він "стояв перший в черзі за самооцінкою", "взяв за п'ятьох" або ж взагалі — "роздавав її".
Smart машина маленька, вага двомісного сягає максимум близько 800 кілограмів, тоді як позашляховики досягають двох та більше тонн. Найбільший позашляховик Hummer H1 X3 важить 60 тонн — майже в 75 разів більше, аніж Smart. Тож маленькій машині є куди "рости".
Зазначимо, що ідея подібного напису не нова і раніше її вже використовували для наклейок на маленькі машини та додавали на рамки номерних знаків. На номерних знаках іноді пишуть і менш гумористичні написи, які все ж таки відгукуються в серцях українців. Зокрема, такий напис стосується росіян на автомобілі, поміченому також у Київській області.
Раніше "Телеграф" розповідав про водія немолодого авто, який використав його для розміщення лайливого напису в бік працівників ТЦК. Подібне може мати негативні наслідки.