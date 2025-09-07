Рус

Тут жив "залізничний король" і гостював Чайковський: під Києвом є старий особняк із довгою історією (фото)

Геннадій Лубенець
Покинутий особняк фон Мекк
Покинутий особняк фон Мекк

Будівля встигла побувати школою, госпіталем та сільською адміністрацією

В Україні є величезна кількість історичних пам’яток із довгою історією. Однак багато з них зараз перебувають в аварійному стані і відчайдушно потребують реконструкції.

Наприклад, таких належить маєток барона Миколи фон Мекка з династії російських "залізничних королів". Будівлю спорудили 1888 року, після чого вона повністю згоріла. Новий будинок на цьому місці звели ближче до початку 1900-х.

Дах двоповерхової будівлі прикрашали вежі з металевою черепицею. До будівлі прилягав парк у ландшафтному стилі на 9 гектарів.

Хазяїном будівлі був власник кількох залізничних колій, меценат та колекціонер барон фон Мекк. Однак схоже, що з нього ця покупка витягла всі сили та ресурси.

Особняк фон Мекк
Новий особняк фон Мекк

Зокрема його дружина Надія у листі до композитора Петра Чайковського, який у них періодично гостював, скаржилася, що не хотіла цієї покупки. За її словами, чоловік купив будинок в аварійному стані.

Як почав будуватися і облаштовувати маєток, так останні кошти і втратив, і той чудовий статок, який він отримав з моїх рук, тепер випарувався, і мені боляче, важко нестерпно.

Надія фон Мекк

Вже 1910 року будівлю продали, а пізніше націоналізували та облаштували агрономічну школу. За часів німецької окупації у Другій світовій війні там було облаштовано військовий шпиталь, а після завершення війни там зробили районну лікарню. На цьому "пригоди" вдома не закінчилися, і він у різні роки був середньою школою, музичною школою та будівлею сільської ради.

Будинок особняка фону Мекка.
У поточному стані будівлю використовувати не можна

Наразі особняк включений до Державного реєстру архітектурних пам’яток національного значення, але перебуває у занедбаному та аварійному стані. Очевидно, що в найближчому майбутньому стан будівлі лише погіршиться, оскільки ремонтувати його поки що не планують.

Будинок особняка в Копилові
Час бере свій

#Історія #Київська область #Географія #Копилов