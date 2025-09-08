На вихідні до Пекла? В цьому місці неймовірний краєвид (фото, відео)

Прикарпатське Пекло — це не міф, а мальовниче урвище серед гір

В Україні є власне Пекло і не одне — одразу кілька географічних об'єктів носять таку "демонічну назву". Не варто їх плутати — урочище Пекло знаходиться на Рівненщині та є заповідним, а урвище Пекло можна легко побачити на власні очі на Івано-Франківщині. Кілька прикарпатських маршрутів горами проходять повз нього.

Урвище Пекло — точка зупинки одразу на кількох маршрутах, доступних навіть початківцям. Проте сюди варто прийти навіть спеціально, адже гори тут створюють дійсно чудовий краєвид. Від найближчих населених пунктів сюди приблизно 12 кілометрів. З одного з них, села Стара Гута починається маршрут на Високі Горгани (Ігровець, Висока та Сивуля).

Панорама урвища Пекло Автор: Florka

Урвище знаходиться на полонині Рущина. Висота над рівнем моря 1465 метрів.

Урвища Пекло можна дістатися і з Закарпатської області, адже воно лежить на межі. Місцеві розповідають, що через природні особливості в цьому місці відбувались страти — вбивали українців, поляків, євреїв, росіян. Зараз же на схилах можна побачити кіз, яких наче не бентежать майже прямовисні скелі.

Як вони туди забрались? Фото: Alexandr Bogdanchik

Раніше "Телеграф" розповідав, що до "пекельних" назв в Україні ставляться з гумором. Так місто Чортків та селище Сатанів побратались, що викликало хвилю жартів в мережі.