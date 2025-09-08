Ці села з "бойовими" назвами на Поділлі можуть здивувати (фото)

Два сусідні подільські села зараз мирні й спокійні, та вже їхні назви натякають: колись тут добре "побилися"

Давні історії та події залишають свій відбиток в топоніміці. Два села Велика Побійна та Мала Побіянка знаходяться поруч і є відгомоном тих часів, коли ці землі на Хмельниччині атакували татари.

Татарські набіги у XIII—XIV століттях дали назву селу Велика Побійна. Цей населений пункт офіційно відомий з XVI ст. Раніше тут татари влаштовували побоїща місцевому населенню, що і закарбувалось в назві.

На початку ХХ століття після поразки визвольних змагань сюди прийшла більшовицька окупація — із репресіями, заборонами й Голодомором. Пізніше, у Другій світовій, воно втратило чимало своїх синів. Але й відроджувалося: працював колгосп, вирощували сад, тримали худобу. І навіть неолітичні знахідки тут є — земля зберігає пам'ять про людей ще з IV тисячоліття до н. е. Наразі тут живуть понад 1,5 тисячі людей, працює гімназія тощо.

У селі Велика Побійна на Хмельниччині святкували Маланку

Сусідка Великої Побійної — Мала Побіянка. Вперше про неї згадують у 1790 році. Назва не випадкова — натякає на "меншу сестру" Великої Побійної. Вона і є меншою — за населенням у два рази.

Велика Побійна та Мала Побіянка на карті

Село раніше носило назви Побоянка та Мала Побійна. Примітним архітектурним об'єктом є церква Святого великомученика Димитрія Солунського. Вона збудована у 1868 році, до цього на тому ж місці була інша церква. Інша цікава локація — відновлена активісткою Ніною Севастьяновою хата. Вона в прямому сенсі взяла занедбане житло та вдихнула в нього друге дихання зробивши живим музеєм. Наразі там проживають переселенці.

Реконструйована стара хата в селі. Фото Ніни Севастьянової

Через селище Мала Побіянка пролягає і новий туристичний маршрут Хмельниччиною, присвячений каменотесам. Адже саме в цьому селі живе один із небагатьох майстрів цієї справи, а неподалік села є справжні каменоломні. Проїхавши через Малу Побіянку, та села неподалік: Сивороги, Притулівку чи Минківці, можна побачити різні кам’яні дива — від в’їзних стовпів і майстерно складених парканів до льохів, криниць та димарів, яким уже понад сто років.

Майстер-каменотес Василь Кондрашко з села Мала Побіянка. Фото: Ігор Хитрук

Раніше "Телеграф" розповідав про водоспад Бурбун, який порівнюють з тропіками за красу та зелень. Він знаходиться якраз неподалік села Велика Побійна.