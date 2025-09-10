На честь Притули? В Україні є майже вимерле село із чудернацькою назвою (фото, відео)

В цьому селі колись жили поміщики та навіть знімали кіно, а зараз воно вмирає

Кам'янець-Подільський район на Хмельниччині відомий своїми природними дивами, але тут можна знайти і справжні перлини, наразі покинуті та занедбані. Одна з них — невелике село Притулівка у Дунаєвецькій міській громаді. Воно знаходиться на березі річки Ушиці та проіснувало щонайменше 4 століття.

Засноване село приблизно на початку 1600-х років. Спочатку було двома окремими поселеннями. Ними володів поміщик Ігнацій Сцибор-Мархоцький, який створив власну своєрідну державу. Збудував тут двоповерховий неоготичний палац, сади та млин.

Палац Мархоцького не вражав своєю архітектурою, проте, кажуть, компенсувався розкішним садом

Млин Мархоцького — це величезний чотириповерховий водяний млин XIX століття, що стоїть на березі річки Ушиця і свого часу був одним з об'єктів, де розміщувався Музей архітектурної спадщини. Село пережило важкі часи, та після Другої світової війни відновилось, у 1987 році тут проходили зйомки фільму "Циганка Аза".

Млин Мархоцького

Як живе Притулівка зараз

З великого та заможного села Притулівка перетворилась на пустку. Більшість жителів — пенсіонери, молодь покинула село після закриття колгоспів. На першій вулиці, при в’їзді, живуть лише кілька людей, решта будинків — покинуті, проте міцні, збудовані з місцевого каменя, з цілими вікнами та фіранками.

Будинки та паркани в Притулівці складені із місцевого каменя з ріки

Кам'яні покинуті будинки в селі Притулівка

Газифікація села відбулася лише десять років тому завдяки приватному підприємцю, який купив млин і господарство. Школи, магазину та медпункту тут немає, не їздить навіть автобус.

Продукти до Притулівки раз на тиждень привозять під замовлення. Якщо потрібно терміново кудись дістатись — винаймають машину, адже до найближчої зупинки п'ять кілометрів.

Звідки взялась назва — Притулівка

Вікіпедія стверджує, що назву селу дала епідемія чуми. Люди шукали тут прихистку, тож заснували селище "Притулія" (стара назва).

