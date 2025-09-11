Справжній портал у світ предків: де знайти 5000-літню печеру, що береже скарби трипільців

Найбільша печера Європи ховає таємниці трипільської цивілізації

Глибоко під землею Тернопільщини ховається справжня скарбниця давнини — гіпсова печера Вертеба. Розташована на лівому березі річки Серет, ця унікальна природна пам'ятка стала справжнім порталом у світ наших предків, які жили тут понад п'ять тисяч років тому.

У 2004 році тут створили перший в Україні підземний музей трипільської культури. Сьогодні кожен відвідувач може спуститися в підземні лабіринти карстового походження і на власні очі побачити місця, де колись жили трипільці. "Телеграф" розповідає, де знайти унікальну пам'ятку, що береже традиції та секрети доби мідно-кам'яного віку.

Вертеба — це найбільший підземний музей України

"Вертеба" - печера карстового походження. Фото - Олена Терен

Печера Вертеба належить до найбільших в Європі — сумарна протяжність її ходів складає понад 9 кілометрів. Розташована вона за 2 кілометри на північний захід від села Більче-Золоте на Борщівщині, на рівному плато лівого берега річки Серет.

Вхід до печери "Вертеба", фото Олени Терен

Печеру відкрили у 1822 році, посеред гіпсових порід. З того часу вона стала центром археологічних досліджень, які принесли направду сенсаційні відкриття. Вертебу визнали геологічною та археологічною пам'яткою загальнодержавного значення.

Храм древніх трипільців приховує тисячолітню історію

Інсталяції у печері "Вертеба". Фото - Олена Терен

За припущенням науковців, протягом 600 років трипільці використовували печеру як храм та місце тимчасового проживання. Археологи знайшли тут поховання древніх людей та численні артефакти, які розповідають про життя наших предків.

Кажани у печері Вертеба. Фото - Олена Терен

Археологічні дослідження, які розпочалися в XIX столітті, нині продовжуються. Кожна експедиція приносить нові знахідки, які допомагають ще глибше зрозуміти культуру трипільців.

Відвідувачі музею мають унікальну можливість спуститися в підземні галереї та побачити справжні археологічні розкопки. У печері зберігаються кристали гіпсу, а на стінах можна розглянути сліди древньої культури.

Інсталяції на трипільську тематику у печері "Вертеба". Фото - Олена Терен

Як дістатися до печери Вертеба

Печера розташована поруч із селом Більче-Золоте в Чортківському районі Тернопільської області. Найзручніший шлях — це дорога через районний центр Чортків.

Автомобілем потрібно їхати по трасі М-19 до Чорткова, а потім повернути на дорогу до села Більче-Золоте. Від села до печери близько двох кілометрів пішки або на автомобілі підвищеної прохідності.

Громадським транспортом можна дістатися рейсовими автобусами до Чорткова, а звідти — місцевим транспортом до села. Рекомендується заздалегідь узгодити екскурсію з адміністрацією музею.

У печері є багато артефактів трипільської доби. Фото - Олена Терен

Температура в печері постійна — близько 10 градусів, тому варто взяти теплий одяг. Вологість 96 — 100%. Взуття має бути зручним та не ковзким, оскільки доведеться рухатися підземними стежками.

Трипільці жили тут у період розквіту цивілізації. Фото - Олена Терен

Фотозйомка в печері можлива, але спалах краще не використовувати, щоб не пошкодити стародавні артефакти або не налякати кажанів. Екскурсія триває близько години.

Камінь у печері "Вертеба". Фото - Олена Терен

