Деякі українці заповідають упокоїти їх у вербових трунах та урнах-жолудях. Чому і який в цьому сенс

Огляд сучасних екологічних технологій поховання, які набувають популярності у світі

Якщо кремація не видається гарним варіантом поховання, а класичні похорони не підходять, є можливість возз'єднатися з природою в прямому сенсі. В багатьох західних країнах набуває популярності тренд екологічних поховань.

"Телеграф" розкаже, які є способи піти у засвіти із найменшою шкодою для екології та які способи можна використати в Україні. Лідерами серед впровадження екопоховань є Великобританія, США, Канада, Німеччина та Швеція. В США навіть є опція, стати частиною рифу після смерті.

Екоцвинтарі на лоні природи

Такі цвинтарі розташовують у лісах чи полях, вони можуть бути марковані загальним повідомленням. Тут зазвичай немає класичних надгробків, а тіла не принято бальзамувати чи обробляти іншими хімічними речовинами. Для поховань також використовують труни та урни з біорозкладних матеріалів.

У що вдягають покійника та в чому ховають

Для екопоховання радять картон, бамбук, плетену солому, повсть. Металеві деталі та тканинна оббивка не використовуються, щоб не забруднювати ґрунт токсинами. Навіть одяг є спеціальний — поховальні костюми з грибів, які прискорюють розкладання, збагачують ґрунт і передають поживні речовини рослинам.

Труна з лози - красиво та екологічно

Біорозкладна урна у вигляді жолудя можу бути в різних кольорах

Остання путь за течією

Для тих, хто обирає море чи океан, як місце останнього спочинку, існують біорозкладні урни з піску та желатину. У воді вони розкладаються за три дні, а в землі — приблизно за три місяці. Інший спосіб — стати після кремації частиною рифу. Таку можливість пропонують у Флориді, США.

Промесія, компостування або ж розчинення в лужному розчині — як готують тіло до поховання

Більш радикальні способи повернутись ледь не до стану атомів також існують. Промесія — спосіб поховання, коли тіло заморожують рідким азотом до −196 °C, розщеплюють ультразвуковими вібраціями, сушать у вакуумній камері і видаляють усі металеві частини. Рештки поміщають у біорозкладну урну і закопують у землю. Вже за 6–12 місяців все розкладається, не завдаючи шкоди довкіллю. На місці часто садять дерево, для якого порох стає органічним добривом.

При компостуванні, тіло поміщають у сталевий циліндр із трісками, соломою та іншими органічними матеріалами. Мікроби перетворюють тіло на добриво за 30 днів. Кістки і зуби ховають окремо.

Компостування тіла вібувається отак

Тіло також можна розчинити в киплячому лужному розчині. В такому випадку лишаються тільки кістки, які подрібнюють. А рештки з амінокислот і солей можуть злити в каналізацію.

Екопоховання в Україні

У квітні 2018 року на сайті Верховної Ради з’явився законопроєкт, який вводить поняття "біопоховання". Під час нього використовуватимуть спеціальні матеріали, що розкладаються протягом п’яти років і не шкодять довкіллю. За планом, можна було ховати людей у спеціальних парках. Але в 2019 році законопроєкт відкликано, тож це питання законодавчо так і не владнали.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні прах можна розвіяти після кремації. Або ж вивести за кордон. Водночас для офіційного "останнього місця реєстрації" може знадобитися місце на кладовищі чи в колумбарії.