Є з ким їсти гречку: українка похизувалась незвичайними вихованцями (відео)

Автор відео стверджує, що гречку вони дуже люблять

Останнім часом у мережі все частіше можна помітити, як українці заводять собі незвичайних вихованців. І йдеться не лише про ссавців, а й про екзотичніші тварини, на зразок раків.

Ці членистоногі зазвичай асоціюються з закускою під пиво, але у природі та акваріумній справі вони відіграють значно більшу роль. Відеозаписом з вихованцями поділилася користувач мережі Tur_story.

Вона зазначила, що раніше готувала гречану кашу лише для себе, але тепер має компанію. У підписі до відео зазначено, що на кадрах австралійський синій рак, також відомий як яббі звичайний (Cherax destructor).

Варто відзначити, що яббі розводять в Австралії, США, деяких країнах Азії та Латинської Америки для споживання в їжу. Особливо цінуються клешні та хвіст, які солодкуваті та ніжні на смак. Це робить їх чимось схожими на омарів, проте ці раки швидше ростуть і їх простіше вирощувати, хоча б тому, що не треба морочитися з морською водою.

Втім, судячи з тегів, жінка тримає тварин як вихованців, а не як потенційний смаколик.

Яббі зазвичай виростають до 10-20 сантиметрів, але нерідко зустрічаються особини і до 30 сантиметрів. Хоча їх називають синіми раками, але в дикій природі їх колір змінюється від світло-бежевого до чорного. Сині особини вважаються декоративними та найбільш цінуються любителями акваріумів.

Австралійський синій рак

Для користувачів мережі стало новиною те, що раки їдять гречку. Проте насправді вони їдять усе, що можуть з’їсти. Через це вони відіграють важливу роль у підтримці чистоти в екосистемах — вони під’їдають останки тварин і рослин, які ще не встигли розкластися. Тому в акваріумах вони зазвичай відіграють роль "команди прибиральників", хоч і без цього за їхньою поведінкою дуже весело спостерігати.

Однак через цю всеїдність їх не рекомендують селити з повільними або придонними рибками.

У мережі відреагували на раків в акваріумі

Як повідомлялося раніше, в Україні з’явився інвазивний сигнальний рак. Це членистоноге може знищити місцеву популяцію раків, а також іноді переносить небезпечну хворобу.