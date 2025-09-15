Найкоротша авіаційна легенда Волині: звідси літали до Стамбула та Москви (фото)

Луцький аеропорт працював трохи більш як 10 років — літаки літали до СРСР та за кордон

До найстарішого замку в Україні та інших цікавинок у Луцьку ще кількадесят років тому можна було долетіти літаком. Тривав політ, наприклад, зі Львова — усього 40 хвилин. Звідси літали літаки до Києва, Одеси, Сімферополя, Харкова, Донецька, Москви та навіть Стамбула.

"Телеграф" розкаже чому аеропорт проіснував трохи більше ніж 10 років та чому його будівництву активно опирались. Важливо зазначити, що цей аеропорт знаходиться не безпосередньо в межах Луцька, а за 12 кілометрів від нього — біля села Крупа.

Аеропорт Луцька з висоти пташиного польоту

Зруйновані будівлі та залишки аеровокзалу Луцького аеропорту

Аеропорт в Луцьку став потрібен в 70-х роках минулого століття. Обласний центр Волині активно розвивався і мала авіація не справлялась з потребами. Проте поблизу діяв інший великий аеропорт — Рівненський, а для будівництва нового потрібно було міжобласне співробітництво, адже поблизу був адміністративний кордон областей. Тож тільки в 1984 році Луцький аеропорт офіційно запустив перший рейс — у квітні.

Розклад рейсів Луцького аеропорту був тут

За 40 хвилин до Львова з Луцького аеропорту, реклама 1990 року

Подейкують, що довжина смуги в 1600 метрів обмежувала здатність приймати "боїнги" не дарма, а щоб Рівненський аеропорт залишився більш потужним.

В будівлі залишились старі папери

Руїни Луцького аеропорту

Аеропорт був чималий — звідси літали по всій Україні т за кордон, приймали літаки АН-24, ЯК-40, Л-410, ТУ-104, базувались вертольоти. Пропускна здатність була 400 осіб за годину.

Всередині - пустка та занепад

Напевне, аеропорт був стильним

В самому аеровокзалі була операційна зала, каса, пошта, кімната відпочинку, медпункт, ресторан, кафе і не тільки. Залу очікування вважали однією з найкращих в Україні. Працювали тут понад 200 людей.

Ангари Луцького аеропорту поступово руйнуються

Після становлення незалежності аеропорт переживав найгірші часи — застарілі літаки, проблеми з пальним, відсутність пасажирів, які виживали і не думали про мандрівки. В аеропорті намагались налагодити додаткову діяльність, та все ж в 1997 році Луцький аеропорт офіційно закрили. Ця місцевість стала цікавим тлом для сталкерів, діяльності аеролюбителів, проведення концертів тощо.

