Був перлиною СРСР. Яка доля спіткала легендарний санаторій Херсонщини (фото)

Його було засновано ще 100 років назад

Російська окупація знищує усе до чого доходить, така ж доля спіткала і санаторій "Гопри" на Херсонщині. Цей комплекс в окупації з 2022 року і за цей час зазнав чималих змін.

"Телеграф" розповість, що відбувається з санаторієм зараз, як він виглядає та чи працює взагалі. Зауважимо, що "Гопри" знаходиться у місті Гола Пристань, по вулиці Санаторна (Леніна), будинок 72.

Санаторій "Гопри"

Відомо, що цей санаторій було засновано у 1889 році як грязелікарню біля Солоного озера. Його територія охоплює майже 150 гектарів, включаючи парк пам’ятка садово-паркового мистецтва (площа парку десь 18 га). Він розташований за 40-45 км від Чорного моря.

Санаторій "Гопри"

Головна його особливість, це озеро Соляне, яке є природним лікувальним ресурсом. Саме тут добували грязі та воду для спеціальних процедур. Цей санаторій був досить популярним, особливо в часи СРСР, коли підприємства видавало путівки на нього. До слова, саме в "Гопри" дістати путівку було дуже важко.

Кімната в санаторії "Гопри"

Басейн з лікувальною водою

Лікувальні грязі у санаторії "Гопри"

Додамо, що ще у 2021 році одна доба перебування в санаторії у вересні коштувала 555 грн. У ціну не входили процедури, грязьові ванни тощо.

Санаторій Гопри

Що сталось з санаторієм

Під час російської окупації у 2022 році солдати РФ перетворили будівлі санаторію фактично на військову базу. Як згадують місцеві, на алеях біля санаторію стояли кулемети, а в самих приміщеннях було чимало особового складу.

У 2023 також були повідомлення про примусове перепрофілювання санаторію на місце утримання полонених. За словами людей, там нібито була катівня та проводились допити.

Санаторій "Гопри" до окупації

Станом на 2025 доля санаторію достеменно невідома, однак він точно вже не функціонує як оздоровчий заклад. Ба більше, ймовірніше чимало споруд, спеціальних приладів зруйновано. Відомо, що озеро Соляне втратило свою солоність через порушення водного балансу, зокрема — після підриву Каховської ГЕС. Тобто лікувальних грязей та води там більше немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, як занепав легендарний український санаторій "Шкло" під Львовом.