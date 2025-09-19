Нагадує людські ребра. Де в Карпатах знаходиться унікальна гора з озером

Вона входить до гір-двотисячників

Українські Карпати мають чимало цікавих та унікальних гір, які зачаровують мандрівників. Однією з таких є гора Ребра, на вершині якої встановлено прапор українських гір-двотисячників.

"Телеграф" розповість, що особливого в цій горі та як до неї добратися. Зауважимо, що гора Ребра знаходиться у гірському Чорногірському хребті.

Гора Ребра

Основна особливість цієї гори — це її ландшафт, який нагадує людські ребра. До слова, чимало ентомологів впевнені, що саме через це вона отримала таку назву. Північні та північно-східні схили гори Ребра – це круті скелясті урвища.

Поруч з цією вершиною є Гутин Томнатик (2016 м), гора Бребенескул (2035 м) та Туркул (1933 м). Наразі Ребра одні з ключових елементів туристичних маршрутів у Карпатах, хоча ще сто років назад вони фактично були один з прикордонних пунктів. Адже колись ними проходила межа між Чехословаччиною та Польщею. До слова, і досі деінде можна побачити залишки колючого дроту чи стовпи. Однак наразі гора Ребра розділяє Закарпатську та Івано-Франківську області.

Вершина гори Ребра

Окрім гірських хребтів та неперевершеного виду, у підніжжя гори можна зустріти досить рідкісні рослини — сосну кедрову, жовтозілля карпатське, ломикамінь моховидний, насельницю лежачу тощо. Також тут є високогірне озеро, яке у народі називають "Очима неба" або озеро Несамовите.

Озеро Несамовите

Які пішохідні маршрути в Карпатах включають гору Ребра

Маршрут з с. Бистрець. Він простягається через полонину Маришевську і г. Шпиці аж до стовпця "Під Ребрами (1930 м)". Далі слід перейти на червоний маркер, який приведе до гори Ребра. Цей маршрут займе близько 6 годин.

Маршрут з села Бистрець до гори Ребра

Ще один маршрут починається з НСБ "Заросляк", що поблизу с. Ворохта. Тут слід йти по жовтому маркеру до озера Несамовите, а звідти – по червоному маркеру. Час десь 4 години.

Є маршрут і від села Говерла. Слід рухатись по синьому маркеру через КПП "Карпатський біосферний заповідник" і полонину Туркульську. З підніжжя гори Туркул перейти на червоний маркер поблизу стовпця "Під Ребрами (1930 м)". Від с. Говерла до гори Ребра цим маршрутом можна дістатись за 5 годин.

Гора Ребра

Як доїхати до початку маршруту

Громадський транспорт. До с. Бистрець йдуть автобуси з Івано-Франківська, Верховини та Ворохти. До Ворохти можна дістатись поїздом Київ-Ворохта чи Київ-Рахів, або ж поїхати автобусом. З Рахова ходять автобуси до с. Говерла.

Автомобілем. До с. Бистрець: з Івано-Франківська трасою T0906 до Надвірного, там перехід на трасу H09 через Делятин, Яремче і Татарів. Далі їдемо трасою P24 через Ворохту, а перед с. Верховина повертаємо праворуч, їдемо через с. Красник і в місці, де зустрічаються річки Чорний Черемош та Бистриця, ще раз повертаємо праворуч. Якщо їдете з Ужгорода, можна прямувати трасою H09 через Мукачево, Хуст, Тячів, Рахів, Ясіня, Ворохту і далі за згаданим маршрутом.

До с. Говерла: з Ужгорода – через Мукачево, Хуст, Тячів, Рахів, Ростоки, Луги. З Івано-Франківська: трасою H09 через Надвірну, Татарів, Ясіня, Кваси, Ростоки, Луги.

Раніше "Телеграф" розповідав, де в Києві знаходиться містична гора з загадковою історією.