Смак Белли чи запах Джейкоба? У Києві презентували морозиво "Сутінки" і викликали хвилю жартів (відео)

Фанати вампірської саги можуть не чекати нового фільму — у центрі Києва дають скуштувати "прохолоду шкіри" в новому морозиві

Для фанатів кіносаги "Сутінки", які ніяк не дочекаються виходу серіалу або ж нового фільму, в Києві найближчими днями пропонують цікаву можливість — спробувати книгу на смак. Один з брендів морозива створив спеціальне морозиво зі смаком "Сутінків".

Морозиво описують як "краплі пристрасті, сяйво холодної шкіри". Скуштувати його можна на Хрещатику біля книгарні "Сенс" тільки до кінця поточного тижня.

Однак опис не задовольнив користувачів. Ба більше — червоні плями на білому тлі дали інтренет-коментаторам поле для жартів та роздумів. Вони припустили, що морозиво б більше пасувало іншому серіалу та натякнули, що воно схоже на менструацію.

Морозиво зі смаком серіалу

Морозиво "зі смаком Белли" має також "не смердіти Джейкобом". Нагадаємо, за сюжетом він перевертень, тож запах — мокре собаче хутро.

Головне, аби смакувало

Інші коментатори також пофантазували, яке б морозиво насправді мало смак "Сутінків". Зокрема, запропонували морозиво Троєщина.

Смак "Сутінок" - у іншому морозиві

"Сутінки" Стефані Маєр за якою зняли фільм — це романтична сага про кохання між старшокласницею Беллою та вампіром Едвардом. Події розгортаються в похмурому містечку Форкс, де Белла стикається зі світом надприродного. Подейкували, що незабаром можуть зняти продовження фільму — шосту його частину. Однак офіційно про це не оголошували. Останній фільм вийшов ще у 2012 році.

