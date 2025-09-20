Найвища вершина Львівщини. Де в Україні знаходиться унікальна гора Карпат

На її вершині стоїть металевий хрест

Українські Карпати включають чимало мальовничих та цікавих гір. Серед яких і гора Пікуй, яка вважаються найвищою вершиною Львівщини.

"Телеграф" розповість про особливості цієї вершини та як до неї добратись. Відомо, що вона розташована на межі Львівської та Закарпатської області.

Гора Пікуй

Це найвища вершина Верховинського хребта, що є продовженням пасма західних Бескидів. Гора Пікуй найвища точка Верховинського Вододільного хребта. Її висота складає — 1408,3 м. Поверхня конусоподібна, асиметрична: південно-західний схил крутий, північно-східний та північний — пологіший. Гора складається з флішу. На схилах розкинувся буковий та ялицевий ліс.

Вершина гори Пікуй

За однією з версій назва гори утворилась від слова "пік" (вершина, скеля). Ця гора досить популярна для піших походів і сходжень. На вершині Пікуя є металевий хрест, який слугує орієнтиром для туристів. З неї відкриваються дуже мальовничі панорами: видно гірські масиви Карпат, а в ясну погоду навіть угорські та словацькі Карпати.

Одним з найпопулярніших маршрутів є з сіл: Біласовиця, Щербовець, Либохора.

Маршрут з села Біласовиця займає до 4 годин в один бік, а спуск до 3 годин. Складність сходження на вершину середня. Цей маршрут вважається найполярнішим та найзручнішим.

Маршрут до гори Пікуй

Маршрут через село Либохора займає до 6 годин в одну сторону, а спуск до 5 годин. Загальна довжина до 12 км. Складність вища за середню. Цей маршрут полюбляють за мальовничі краєвиди на ліс.

Маршрут через село Щербовець. Його довжина 10 км в один бік, спуск займає 4 год, а підйом до 5 годин.

