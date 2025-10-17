У школі на Полтавщині охоронець зайнявся сексом з дев'ятикласницею: чому він не отримав підозри?

Чоловік, який вступив в статевий акт з дитиною, був набагато старшим за неї

Днями Телеграм-канали рознесли новину про те, що у Полтаві шкільний охоронець зайнявся оральним сексом з дев’ятикласницею прямо в шкільній роздягальні. Втім подробиці про події не розголошуються. "Телеграфу" вдалося з власних джерел дізнатись більше деталей події.

Про ситуацію дізнались через випадкового свідка

Як повідомляють офіційні джерела, 2 жовтня директорка однієї з полтавських шкіл стала свідком того, як у коридорі охоронець з пристрастю обіймав ученицю 9-го класу. Після цього жінка повідомила про це батькові дівчинки.

В ході відвертої розмови з батьками школярка зізналась, що у неї роман із чоловіком, який працює охоронцем у школі. Мовляв, він проводжав її додому й вони цілувалися, пише інтернет-видання "Полтавщина".

Дізнавшись про це, батько звернувся до Полтавського райуправління поліції із заявою про те, що охоронець "вчиняв протиправні дії сексуального характеру стосовно його доньки".

Чоловік був набагато старший: що каже прокуратура та поліція?

В обласній прокуратурі журналісту "Телеграфу" розповіли, що чоловік набагато старший за школярку. Втім точного віку не називають. Також нам стало відомо, що чоловік досі (станом на дату публікації про подію в офіційних джерелах 16 жовтня) не отримав підозри.

Відомості про подію днями з'явились у відкритому Єдиному реєстрі досудових розслідувань, зокрема згідно з інформацією, яка є на сайтах Головного управління Нацполіції у Полтавській області та Полтавської обласної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 155 КК України (Вчинення статевих зносин або дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку), що карається обмеженням або позбавленням волі на строк до 5 років.

Також місцеві медіа пишуть, що в телефоні школярки поліція знайшла докази кримінального правопорушення: листування підлітка з охоронцем, в якому той висловлював "намір щодо вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних з оральним проникненням".

В рамках розслідування поліція також встановила, що місяцем раніше у жіночій роздягальні школи охоронець реалізував своє бажання. При цьому неповнолітня "здійснювала сексуальну стимуляцію статевого члена".