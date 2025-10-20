Опалення в Україні може здорожчати одразу вдвічі: експерт розповів, коли

В Україні діють не актуальні тарифи на теплопостачання

Підвищення тарифів на опалення після завершення воєнного стану не уникнути. Очікується суттєве здорожчання, але є вірогідність, що ціну підійматимуть поступово.

Що треба знати:

На час воєнного стану в Україні діє мораторій на ціну деяких комунальних послуг

Нинішній тариф на опалення застосовується з 2019 року

Очікується здорожчання на 40%

Як розповів керівник підприємства "Черкаситеплокомуненерго" Павло Карась під час ефіру в студії видання "ВиЧЕрпно", українцям не вдасться уникнути здорожчання цін на опалення. Адже вже після закінчення воєнного стану мораторій перестане діяти.

Ще у 2022 президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження документа, яки регулює ціну газу та теплопостачання. Він має діяти протягом усього воєнного стану, скасувати його не можливо.

Але ціни на вищеназвані послуги в Україні не підіймались з 2019 року, тобто 5 років. За цей час вартість великої кількості послуг, та навіть світла, зросла врази. Тому, на думку Карася, в країні діють неактуальні комунальні тарифи на газ та тепло.

"Після завершення війни виконавчий комітет введе в дію нові тарифи. Наразі чинний тариф – це 1500 грн за Гкал, але економічно обґрунтований тариф на сьогодні – 2500 гривень. Тобто очікується підвищення тарифу приблизно на 40%", — пояснив керівник комунального підприємства.

Додамо, що тарифи на тепло "заморожені" у всіх регіонах України. Відповідно, після завершення війни подібне зростання у платіжках відбудеться у більшості населених пунктів.

Проте, є вірогідність, що підвищувати ціни для побутових споживачів будуть поступово. При цьому удосконалюючи систему нарахування субсидій, щоб підтримати вразливі верстви населення.

