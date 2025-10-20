Обріс землею за рік і накопичив мільйони: суддею КСУ хотів стати прокурор із цікавою декларацією

Прокурор Офісу Генпрокурора Тарас Цимбалістий, який має обширну декларацію, у 2025 році вирішив спробувати себе в ролі судді Конституційного суду. Вакантна посада не піддалася претенденту, і він з тріском провалив конкурс.

"Телеграф" розповідає про те, що вдалося знайти в засіках у судді, що не відбувся.

Провальний конкурс у КСУ

З 27 січня 2025 року Конституційний Суд України не має необхідного кворуму для прийняття рішень. Того дня минув дев’ятирічний термін повноважень одразу трьох суддів, після чого у складі КСУ залишилося лише 11 суддів із 18 потрібних. Для роботи суду потрібна присутність не менше 12 суддів. Загалом вакантними залишалися сім посад. У червні 2025 року президент Володимир Зеленський призначив до складу КСУ Олександра Водяннікова, а у вересні – Юлія Барабаша.

На цей час у Конституційному суді залишається шість вакантних місць: частину має призначити президент, частину з’їзд суддів, а решту парламент.

Проте 8 жовтня Верховна Рада провалила голосування за призначення суддів Конституційного Суду. Жоден із чотирьох кандидатів не набрав необхідних голосів народних депутатів.

На дві вакантні посади претендували:

Захар Тропін – директор Департаменту міжнародного співробітництва Мін’юсту;

Оксана Клименко – головний науковий консультант Дослідницької служби Верховної Ради;

Юлія Кириченко – член правління Центру політико-правових реформ, радник голови парламенту Руслана Стефанчука;

Тарас Цимбалістий — прокурор Офісу Генерального прокурора.

Попередньо дорадча група експертів, до якої входили міжнародні представники, найвищу оцінку дала Тропіну – 5 голосів підтримки, Клименко отримала 4, Кириченко та Цимбалістий – по 3.

Під час голосування депутати спочатку розглядали кандидатури Тропіна та Клименка. Проте обидва не набрали потрібної кількості голосів: Тропін отримав 224, а Клименко лише 93.

Далі Верховна Рада проголосувала за Юлію Кириченко (179 голосів) та Тараса Цимбалістого (84 голоси). На повторному голосуванні Кириченко набрала 126 голосів, а Цимбалістий — 74, що також не дозволило ухвалити рішення.

Після цього речник Верховної Ради Стефанчук запропонував оголосити новий конкурс для відбору кандидатів.

Хто такий Тарас Цимбалістий — шлях до Офісу Генпрокурора

Тарас Цимбалістий

Біографія :

У 1992 році закінчив середню школу і в тому ж році вступив на юрфак до Львівського національного університету ім. Франка.

У 1997 році закінчив університет та отримав спеціальність юриста.

З 1998 до 2002 року проходив військову службу в Академії прикордонних військ на посаді викладача. Звільнений у запас після закінчення контракту на посаді капітана юстиції.

З 2000 до 2020 року працював у Тернопільському національному економічному університеті.

З 2020 року працює прокурором в Офісі Генпрокурора – зараз обіймає посаду прокурора відділу організації представництва інтересів держави у сфері державної та комунальної власності другого управління Департаменту представництва інтересів держави у суді Офісу Генпрокурора.

2025 року вирішив взяти участь у конкурсі на посаду судді КСУ.

Одружений, має сина та дочку.

Що таїть декларація прокурора — великі земельні ділянки та мільйони під матрацом

Згідно з офіційною річною декларацією Тараса Цимбалістого, у нього є чимало нерухомості.

Так, він має 25% власності у квартирі у Тернополі загальною площею 79 квадратів. Крім цього прокурор є власником цілої низки земельних ділянок у цьому самому місті:

десять соток (87 тисяч гривень);

179 квадратів (444 гривні);

та 4 сотки (1353 гривні).

Декларація Цимбалістого

У 2022 році кандидат на посаду судді придбав собі три великі земельні ділянки в Івано-Франківській області (ціна не вказана):

на 3533 квадрати;

на 2483 квадрати (право користування, оформлена на родича);

1342 квадрати.

Там же він має свою частку (16%) у будинку на 124 квадрати. А також будує будинок на 259 кв.

Нерухомість Цимбалістого

У тому ж 2022 році у прокурора з’явилося право на безкоштовне користування квартирою, яка оформлена на його родича.

Їздить Тарас на автомобілі KIA Cerato 2007 року за 95 тисяч гривень.

Гроші

За 2024 рік прокурор заробив 1 194 891 гривню в Офісі Генпрокурора. Його дружина, до речі, працює також в Офісі Генпрокурора і отримала 683 тисячі гривень зарплати за минулий рік.

Зарплата прокурора

Під "матрасом" у сімейства Цимбалістих лежить близько 28 тисяч доларів (~ 1 100 000 гривень) та близько ста тисяч гривень.

Статки Цимбалістого

