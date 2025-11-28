ЗМІ: До Єрмака з обшуками прийшли НАБУ та САП (деталі та фото)

Зранку у п'ятницю, 28 листопада, НАБУ і САП проводять обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Слідчі дії ведуться в Урядовому кварталі.

Про це повідомляє "Українська правда". Журналістам вдалося зробити фото, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП.

Народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко підтвердили обшуки у Єрмака.

Новина доповнюється…