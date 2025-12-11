Із СЗЧ лише одна дорога: механізм переводу тепер працює по-іншому — ЗМІ

Альтернативно пропонують набирати в підрозділ військових із СЗЧ не через листи та відносини, а через батальйони резерву

Генеральний штаб ЗСУ нібито змінив механізм повернення із СЗЧ (самовільне залишення частини) і тепер повернутися можна лише до десантно-штурмових військ чи штурмових полків. У деяких бригадах уже повідомляють про розсилку попереджень.

Що потрібно знати:

Бійці, які пішли в СЗЧ, нібито більше не можуть перевестися до обраної частини

Повернених військових направляють у штурмовики

У ГШ пообіцяли дати офіційну відповідь

Про це пише hromadske, посилаючись на слова одного з військовослужбовців Сухопутних військ. Він переслав до редакції нібито попередження командира бригади, яке публікують журналісти.

"Новими умовами передбачено не звертати уваги на рекомендаційні листи та письмові погодження від командирів частин, а направляти особовий склад, який повернувся після СЗЧ, у визначені частини пріоритетного комплектування (штурмові полки та ДШВ). Необхідно довести цю інформацію до всіх військовослужбовців не як страшилку, а як інформування, щоб найбільше військовослужбовців зрозуміли, що схема переведення внаслідок СЗЧ в обрану частину вже не працює", — йдеться в повідомленні.

В іншій же бригаді Сухопутних військ, як стверджується в матеріалі, заборонили давати відношення та рекомендаційні листи військовим, які пішли у СЗЧ. Альтернативно пропонують набирати в підрозділ військових із СЗЧ не через листи та відношення, а через батальйони резерву.

"У нас рекрутинг закрився. Вони приходять — і одразу в штурмові війська", — сказав hromadське ще один командир батальйону.

За словами командира, він виписав відношення бійцю зі своєї бригади, який пішов у СЗЧ, і хотів перевестися до нього в батальйон. Але коли боєць з відношення пішов до ВСП, його направили до штурмового полку. Коли він вирушив до іншого ТЦК (після звернення до ВСП саме ТЦК розподіляє військових) там його направили знову до штурмового полку, але вже іншого.

У Генеральному штабі hromadske порадили написати офіційний запит, щоб отримати коментар про те, як працюватиме механізм переведення через СЗЧ. Незабаром очікується відповідь від ГШ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Берлінська звернулася до нардепа через проблему СОЧ.