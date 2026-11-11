Посеред "Сергієвої пустині" знайшли тіло: що це за таємниче місце сили в Києві

Колишній художник-оформлювач створив у лісі власний скит, який відбудовував після підпалів

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У соцмережах з'явилися чутки про смерть засновника "Сергієвої пустині" у Голосіївському лісі Києва, але Сергій живий — чоловік просто хворів. Його незвичайний скит, який ховається серед дерев і ярів за кілометр від ВДНГ відоме місце. Власну локацію для молитви та усамітнення художник Сергій Борисов створив тут у 1999 році.

Про стан здоров'я Сергія повідомив київський блогер та краєзнавець Кирило Степанець у Facebook. Він розповів, Сергій "не виходив на зв’язок, бо захворів". Тіло, знайдене в лісі, йому не належить.

Як художник створив власну пустинь

Засновник скиту киянин Сергій Борисов, який до 40 років жив звичайним життям: працював художником-оформлювачем, фотографував і планував стати фотохудожником. Після сну, який він сприйняв як віщий, Сергій почав читати церковну літературу, малювати образи святих та спілкуватися зі священниками.

Згодом він вирішив викопати печеру в Підгірцях – селі, звідки походила його бабуся. Проте місцевий священник порадив йому їхати на київські гори. Повернувшись до Києва, Сергій узявся будувати скит у Голосіївському лісі. Одяг він пошив собі за подобою вбрання Антонія і Феодосія на іконах – довгий чорний балахон із каптуром.

Степанець у відео "Містичні місця сили Голосіївського Лісу" розповів, що чоловік не хотів приєднуватися до якоїсь конфесії та ставати звичайним ченцем. У створеній ним пустині поєдналися рідновірство і традиційне християнство. Сам Сергій у розмові пояснював своє розуміння вдячності Богові через вчинки.

"Ти робиш свою дію, яка потрібна Богові, потрібна людям, і ти стаєш часткою божественного тіла і божественного виконання дії, яка потрібна всім", – сказав засновник пустині Сергій.

Засновник пустині поєднував у своїй вірі різні релігійні традиції

Що облаштував Сергій у Голосіївському лісі

"Сергієва пустинь" розташована приблизно за кілометр від ВДНГ, на підвищенні серед дерев і ярів. Степанець пояснював у відео: назва "пустинь" пов’язана з усамітненням – місцем, де людина може побути наодинці з Богом.

Сергій обрав для свого скиту підвищення серед дерев і ярів

Сергій облаштував тут невелику келію для молитви та викопав на схилі кілька маленьких печер. Осередком простору стало старе дерево з іконою, поруч з’явилися хрести, підставки для свічок і столик для гостей. Після обвалу стелі келії він укріпив її дошками та плівкою, поставив усередині пічку-буржуйку.

У скиту Сергій облаштував на схилі кілька невеликих печер для усамітнення/ Кадр з відео Джерело: Скриншот

Келію та місця для молитви Сергій облаштовував власноруч

На території розмістили таблички з правилами поведінки, біблійними цитатами та висловами Сергія. Відвідувачів просили не кричати, нічого не ламати й не заходити з велосипедом або собакою. Серед закріплених на стендах текстів – слова про прощення, терпіння, смирення та любов.

Відвідувачам пустині залишали настанови про прощення й терпіння

Релігійні вислови стали частиною облаштованого Сергієм простору

Сергій мав послідовників, а пустинь намагались спалити

З часом у Сергія з’явилися послідовники, для яких він облаштував окремі помешкання-шатри. За словами Степанця у відео, сам засновник живе неподалік у звичайній квартирі й приходив до пустині кілька разів на тиждень, тоді як його послідовники мешкали там постійно.

Для послідовників Сергій облаштував у пустині окремі помешкання-шатри/ Кадр з відео Джерело: Скриншот

Місце неодноразово намагалися знищити. Підпали були у 2004 та 2007 роках, але Сергій усе відбудував. Степанець також розповідав про спроби представників національного природного парку "Голосіївський" домогтися його виселення через заборону господарських робіт на заповідній території. Попри це, засновник продовжував облаштовувати пустинь і приймати гостей.

Пустинь приймала гостей і після неодноразових спроб її знищити

Як повідомляв "Телеграф", у Зарваниці на Тернопільщині діє комплекс "Український Єрусалим", що відтворює головні християнські святині Святої Землі. Він є частиною Зарваницького духовного центру – однієї з найбільших святинь Української греко-католицької церкви, яку щороку відвідують сотні тисяч паломників. У копію Гробу Господнього вмонтували камінь, привезений із Єрусалима, а комплекс освятили у 2018 році.