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У Києві представили книгу "Ігор Турчин. Вихователь королев", яку видавництво "САМІТ-КНИГА" підготувало за підтримки BTN Foundation. Вихід книги збігся з 90-ю річницею від дня народження тренера київського "Спартака", яку відзначали 16 листопада. Гостям книгу представили автори, заслужений журналіст України Валентин Щербачов та Олександр Соколинський.

Захід розпочався з пресконференції в УНІАН. На ній говорили не лише про вихід книги, а й про інші ініціативи на честь тренера: зірку "Спартака" біля ТЦ "Гулівер", поштові марки та пам'ятний жетон для жеребкування з портретом Турчина. На другій частині, у Синьому залі Будинку кіно, зібралися друзі й колеги тренера, представники спорту, культури та медіа. Серед них була багаторічна капітан легендарного складу "Спартака", семиразова володарка Кубка європейських чемпіонів Людмила Бобрусь-Порадник.

"Ця книга вийшла до 90-річчя від дня народження видатного всесвітньо відомого тренера Ігоря Турчина. Справа, яку він розпочав разом зі своєю легендарною командою "Спартак" (Київ), продовжує жити і прославляти Україну", — розповів співавтор видання, заслужений журналіст України Валентин Щербачов.

Ігор Турчин сформував власну школу жіночого гандболу. Під його керівництвом київський "Спартак" двадцять разів поспіль ставав чемпіоном СРСР і тринадцять разів здобував Кубок європейських чемпіонів. Жіноча збірна під його керівництвом двічі вигравала золото на Олімпійських іграх 1976 року в Монреалі та 1980 року в Москві. Автори докладно описують, як тренер формував мислення своїх гравчинь.

"Ігор Турчин збудував команду, про яку досі говорять у всьому гандбольному світі. Його успіх тримався на особливому ставленні до людей. Він довіряв гравчиням, вчив їх мислити на майданчику й брати відповідальність на себе. Книга зберігає цей досвід для наступних поколінь українських спортсменів і тренерів, яким ще належить будувати власні команди", — зазначив Роман Балашов, підприємець та IT-інвестор.

Тринадцять розділів книги вибудовують хронологію від перших тренерських успіхів до наукового аналізу тренерського методу. Частина глав розповідає про Зінаїду Турчину, яка отримала звання найкращої гандболістки XX століття. Родинну історію в книзі розповідає донька подружжя.

Для BTN Foundation підтримка видання — внесок у збереження української спортивної спадщини. Фонд реалізує інклюзивні та адаптивні спортивні ініціативи й працює над формуванням культури доброчесності в українському спорті. Книга допомагає передати наступним поколінням досвід побудови команди, тренерські принципи Ігоря Турчина та історію його перемог.

Вшанування пам'яті тренера продовжиться 4 грудня: у будівлі Палацу спорту в Києві планують відкрити меморіал Ігорю Турчину.