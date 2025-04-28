Для тих, хто хоче зекономити на оренді: у Запоріжжі за безцінь здають однокімнатну квартиру (фото)

Власник виставив умову для майбутніх мешканців

У Хортицькому районі Запоріжжя, на Бабурці, здається в оренду однокімнатна квартира за символічну плату – всього 500 гривень на місяць. Водночас власник висуває важливу умову – нові мешканці мають самостійно провести мінімальні косметичні роботи.

Оголошення було опубліковане на одному з сайтів для пошуку житла. Квартира розташована на 8-му поверсі дев’ятиповерхового будинку. Загальна площа квартири складає 30 метрів квадратних, кухня має 8. У квартирі присутнє централізоване опалення, санвузол є суміжним.

За наданими фотографіями видно, що квартира знаходиться у вкрай зношеному стані. Кімната виглядає занедбаною: стіни без шпалер, із численними слідами старої штукатурки та нерівностями. Освітлення забезпечує стара лампа радянського типу. Підлога застелена кількома килимами, а меблів небагато – в наявності стара шафа, радянське крісло та кілька стільців.

Кухня невелика, оздоблена старою плиткою, яка в деяких місцях потріскана або відпала. Присутні стара газова плита, маленька мийка та кілька поличок на стінах. Стіл вкритий потертою клейонкою, а над ним простягнута мотузка для сушіння речей.

Стан санвузла ще гірший, над ванною видні значні сліди плісняви на стелі. Ванна сама по собі зношена, поруч стоїть стара пластикова поличка для речей.

Коридор квартири має обшивку під штучну цеглу, яка в багатьох місцях пошкоджена чи обсипалася. Власник зазначає, що у квартирі практично відсутня побутова техніка та меблі, і тому мешканці зможуть облаштувати житло на власний розсуд.

"Ідеальне рішення для тих, хто хоче зекономити на оренді та готовий власними силами покращити умови проживання", – зазначено в оголошенні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Харкові виставили на продаж двокімнатну квартиру, яка потребує капітального ремонту. Попри занедбаний стан, житло має значний потенціал для тих, хто готовий інвестувати у його відновлення.