Нахабні качки наводять шороху в одному з українських міст (курйозне відео)

Птахи шукали, щоб поїсти

У Запоріжжі місцеві побачили пару диких качок прямо у дворі багатоповерхівок. У користувачів виникло чимало запитань, адже нещодавно диких птахів бачили і в Тернополі.

Відповідне відео публікують у мережі місцеві канали. Зауважимо, що коли саме сталась подія не відомо, однак допис з'явився 13 травня.

"Качки зовсім страх втратили у Запоріжжі. Якщо минулого року вони вже опановували фонтан на Маяковського. То зараз уже окупують звичайні двори", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, що птахи гуляють у клумбах та шукають, щоб поїсти. Зауважимо, що птах, який має яскраве забарвлення та зелені смужки на голові, — це самець, а от коричнева качка — самиця. До того ж складається враження ніби самець трошки шкутильгає, можливо, десь травмувався.

У мережі користувачі вже наголосили, що птахів слід нагодувати, адже ймовірніше їм важко знайти собі їжу у місті. Хтось наголошував, що це така поведінка птахів нетипова і вони не "від хорошого життя" гуляють клумбами житлових будинків. Дехто навіть припустив, що навесні почався сезон паління сухостою та комишів, тому тварини втратили свої домівки, а їх числі і качки.

Нагадаємо, що напочатку квітня у Кропивницькому місцеві побачили птахів, які плавали у величезній калюжі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні залишилося лише 850 гніздових особин цього дивовижного птаха.