Фонтан замість басейну: у Запоріжжі стартував сезон "аквапарків на вулиці" (відео)

Ролик вже обговорюють у соцмережах

Однією із родзинок Запоріжжя є лінія фонтанів на бульварі Шевченка. Проте своєю красою вони приваблюють не тільки фотографів і просто тих, хто ходить поруч, а й тих, хто обов’язково хоче зануритися в них.

Відповідне відео опубліковано в одному з місцевих Telegram-каналів. На ньому зняли підлітків, які купалися у фонтані, ніби в басейні.

"Сезон купання у фонтанах офіційно відкритий. Ці хлопці, схоже, обійшли кожен фонтан сьогодні", — пишуть в описі під роликом.

Для мешканців міста така картина вже не є чимось незвичайним, а от у соцмережах з’явилися різні думки про подібні розваги у фонтані. Дехто, до речі, досить позитивно відреагував на ці забави підлітків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Миколаєві з’явилася дивна "водна інсталяція". Вона розташувалася просто посеред міста і відразу привернула увагу багатьох людей. Користувачі мережі вже жартома почали вигадувати незвичайні назви такому "ноу-хау". Однією з назв є "трон Путіна". Сам автор назвав незвичайну конструкцію "новим артоб’єктом" у місті.