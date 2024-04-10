Кинув сім’ю з дитиною? В мережі назвали імʼя нового супутника Квіткової

Беспалов запевнив, що новий коханий блогерки має дружину

Блогерка-мільйонниця Даша Квіткова, яка вразила фанатів відвертими світлинами, знову зустріла кохання. Такі чутки поширив сьогодні, 10 квітня, оглядач шоу-бізнесу та блогер-пліткар Богдан Беспалов.

Беспалов заінтригував, що нового обранця Даші звати Максим. Як відомо, пліткарю написав інсайдер, який упіймав пару разом, тож Богдан оприлюднив повний текст повідомлення на своєму YouTube-каналі.

Беспалов відкопав цікаву інформацію про Квіткову та олігарха

"Богдане, привіт. Маю для тебе інсайд: вже кілька разів нашому ЖК бачили Квіткову разом з Максимом Лавриненком (це засновник телеграм сітки "Труха"). Поцікавились в оточенні Даші, вона розумна дівчина, висновки усі зробила після Добриніна і тепер не робить свої стосунки жодним чином публічними. Максим від Даші мліє, в неї теж є симпатія, але й меркантильні цілі. Зв'язки Максима можуть вивести Квіткову на зовсім інший рівень життя", — зазначив блогер.

Засновник "Трухи" Максим Лавриненко. Фото instagram.com/maxim.lavrinenko

Беспалов також додав, що відкопав цікаві деталі з особистого життя Максима. Блогер запевнив, що новий коханий блогерки одружений. "Якщо правда про їх роман з Квітковою, то без слів", — пояснив він.

Сама Даша ніяк не реагує на плітки, проте раніше красуня розповідала, що фліртує з чоловіками та відкрита до проявів уваги.

Додамо, що 38-річний Максим Лавриненко родом з Харкова. Чоловік заснував Telegram-канал "Труха" та розповідав, що отримує від нього дохід 300-500 тисяч доларів на місяць.

Раніше "Телеграф" писав, що Даша Квіткова розповідала, як вони з Добриніним "ділять" сина. Дитина проводить однакову кількість часу з татом та мамою.