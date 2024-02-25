Война — день 732: оккупанты штурмуют под Марьинкой, но несут серьезные потери

Оперативно о главном за сутки

Масштабные боевые действия продолжаются по всей линии фронта, поскольку россияне после успехов под Авдеевкой продолжают предпринимать попытки продвигаться, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ. Хотя увеличение количества штурмов наблюдается практически на всех направлениях, однако самым горячим является Марьинское. Подобные попытки оборачиваются для россиян серьезными потерями в личном составе, а за прошедшие два года полномасштабной войны они уже потеряли больше, чем их изначальная группировка войск.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 25 февраля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

09:00 В ночь на 25 февраля российские террористы атаковали Украину 18 ударными дронами типа Shahed. Силы обороны уничтожили 16 единиц дронов.

08:00 Для ракет TAURUS нужны самолеты, ведь у Украины нет таких пусковых установок, — Иван Тимочко

Военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск при этом отметил, что Швеция выражала готовность передать Украине самолеты Gripen, с которых можно запускать эти ракеты.

05:00 В небе Украины все еще летает некоторое количество беспилотников. Воздушная угроза, по данным ВС ВСУ и мониторинга, – Хмельницкая, Полтавская, Черкасская, Киевская области.

03:00 В небе снова зафиксировали российские ударные беспилотники. Они летят в небе над Кировоградской, Николаевской и Запорожской областями, ориентировочно до семи единиц.

01:00 Беспилотников в воздушном пространстве Украины нет. Ведется доразведка по регионам.

00:00 В воздушном пространстве Украины зафиксировано несколько БПЛА. Все они находятся в Днепропетровской области, но движутся в разные стороны — на север и восток.

С ситуацией в Украине за 22 февраля можно ознакомиться в материале: Война — день 729: шумиха вокруг Taurus для Украины и попытки врага прорваться

Информацию за 23 февраля смотрите по ссылке: Война — день 730: сбитие новейшего А-50У в России и новая атака против Украины

О том, что происходило 24 февраля, читайте в материале: Война — день 731: Россия и Украина обмениваются атаками на вторую годовщину вторжения