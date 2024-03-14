"Россия не сломила украинцев": Зеленский трогательно почтил героически павших добровольцев

В честь Дня украинского добровольца президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими и вручил государственные награды. В частности, были вручены ордена "Золотая Звезда" Героя Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства. Он поблагодарил всех, кто встал на защиту Украины и общества.

"Мы благодарим тех, кто выбрал Украину, когда от этого зависело все. Кто не остался в стороне и не побоялся бороться", – сказал Глава государства, обращаясь к собравшимся.

По его словам, собственное национальное государство и национальная культура – это не просто наследие. Президент подчеркнул, что это всегда смелые проявления воли конкретных людей, посвящающих себя тому, чтобы украинское сохранилось.

"Россия не сломила украинцев, потому что люди пошли защищать свое и не сдали Украину врагу. И до сих пор миллионы объединены общим ощущением, что Украина – это все ее люди, все, кто за нее действительно борется. Именно такое чувство приносит победу. Чувство общности. Чувство долга. Чувство Украины. Наше единство, наша воля сражаться против русской оккупации. Бороться смело и побеждать заслуженно", – подчеркнул Зеленский.

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