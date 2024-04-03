Зеленский заявил, что мобилизовать 500 тыс. человек не нужно - и рассказал, сколько к 1 июня мобилизует РФ
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что сейчас нет необходимости с мобилизации в ряды ВСУ 500 тысяч человек.
Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии.
"Что касается отдельного количества, сколько будет мобилизовано, пока не готовы это сказать. Могу сказать, что россия на первое июня готовит мобилизацию 300 тысяч военных", — сказал он.
Также Зеленский поблагодарил главнокомандуюдщего Александра Сырского за аудит личного состава ВСУ и уточнил, что нужное количество солдат для фронта будет подготовлено.
Новость дополняется..