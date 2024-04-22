"Вбрасывают информацию": известный украинский Telegram-канал заподозрили в распространении фейков о "Шахедах"

Труха написала о новой боевой части БПЛА

Популярный в Украине Telegram-канал "Труха" распространил информацию о модернизации россиянами беспилотников типа Shahed. В частности, канал сослался на публикацию сообщества InformNapalm, однако в нем не было обнародованных "Трухой" данных.

Об этом говорится в совместном заявлении InformNapalm и "Кібер Сопротив". Его на своей странице в Facebook обнародовал украинский военный журналист и основатель InformNapalm Роман Бурко. Отмечается, что распространенной "Трухой" информации не было ни в дампах AlabugaLeaks, ни в публикациях InformNapalm.

"Хотя "Труха" делает ссылку на нашу статью, но представленных в ее сообщении данных не было ни в дампах, ни в исследовании. Вероятно, эту информацию вбрасывают через "Труху", при этом ссылаются на статью InformNapalm какие-то неизвестные актеры, чтобы легализовать собственную информацию, которая может быть искривленной или ошибочной", — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что позже "Труха" отредактировала свой пост о "Шахедах". Там добавили ссылку на российские СМИ, которые в свою очередь ссылаются на "слитые файлы". Однако там так и не указали конкретный источник этой информации. В частности, в посту говорится о якобы увеличении боевой части дронов Shahed до 90 кг и использовании sim-карты "Киевстар".

Обновлено 13:48 Позже "Труха" прокомментировала эту ситуацию. Там отметили, что "произошло недоразумение с InformNapalm".

"Хотим прояснить ситуацию. С ночи начала распространяться информация о слитых документах россиян, в которых говорилось, в том числе и об усовершенствовании "Шахедов" со всеми характеристиками. Мы сделали пост со ссылкой на публикацию InformNapalm, где взяли часть информации из слитых документов и использовали ее для подтверждения. Чтобы дополнить публикацию, мы добавили информацию, взятую из других источников, в том числе в росСМИ. Приносим извинения, информация была предоставлена не совсем корректно", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские террористы заявили о новой модернизации иранских БПЛА Shahed-136, которые они прикрывают наименованием "Герань". Россияне заявили, что на БПЛА якобы установили реактивные двигатели, что позволило увеличить их скорость.