Зависит от нескольких вещей: эксперт по энергетике рассказал, сможет ли Украина пройти следующую зиму без блекаута

Украине нужно три вещи

То, как Украина пройдет следующую зиму зависит от нескольких вещей. И в контексте недавних обстрелов этот вопрос становится все более актуальным.

Об этом рассказал "Телеграфу" владелец компании АЛЬФА ГАЗ, эксперт по энергетике Александр Кацуба в интервью: Александр Кацуба — об энергетике, военной экономике и ВСУ как лучшей инвестиции.

По его словам, многое будет зависеть от поддержки со стороны Запада, так как Украина нуждается в средствах ПВО, чтобы не допустить дальнейшее разрушение энергетической инфраструктуры.

"Второй фактор – это погода. Думаю, с этим все очевидно без объяснений. Третий – сколько мы и партнеры сделаем для того, чтобы подготовиться к зиме 2024—2025 и к следующим сезонам", — сказал он.

По его словам, Украина может сейчас инвестировать в децентрализацию производства тепла и электричества, чем могут заняться и местные и центральные власти. Это включает закупку тепловых насосов, газовых генераторов и других средств для подстраховки критической инфраструктуры.

Кацуба отметил, что многие вещи были сделаны во время первой зимы, однако мер безопасности много не бывает.

"Я, собственно, убежден, что власти любого уровня должны вкладываться сейчас в два направления — Вооруженные силы и надежность критической инфраструктуры", — добавил эксперт.

При этом он добавил, что партнеры могут подстраховать Украину с импортом электроэнергии в случае возникновения дефицита.

"Собственно, сейчас у нас уже 1700 МВт мощностей передачи электричества из ЕС и в ЕС, это в 3,5 раза больше, чем было еще полгода назад. Зимой, когда у нас был профицит генерации, мы экспортировали электроэнергию. Сейчас мы можем импортировать ее при необходимости", — сказал Кацуба.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко рассказал, почему оккупанты возобновили масштабные обстрелы украинской энергосистемы.