Послевоенное восстановление Украины: имеем, по меньшей мере, три сильные стороны и две слабости, убежден эксперт

Мировая нестабильность может сыграть на руку Украине

У Украины есть не менее трех сильных сторон, которые обязательно следует учесть в восстановлении и развитии государства в будущем. Это наши люди, ресурсы и интеграция в западный мир и Европейский Союз.

Об этом заявил владелец компании АЛЬФА ГАЗ и эксперт по энергетике Александр Кацуба в эксклюзивном интервью "Телеграфу": Об энергетике, военной экономике и ВСУ как лучшей инвестиции

На вопрос о том, верит ли он, что украинской экономике, на фоне всех вызовов настоящего, может быть какое-то относительно светлое будущее, эксперт ответил утвердительно.

"Да, у нас есть все возможности для экономического успеха. Но для этого нам нужно, в первую очередь, адекватно оценивать собственные возможности и собственные проблемы. У нас сейчас две глобально слабые стороны. Первая — соседство с Россией, которая как минимум до смены режима там будет угрозой. Вторая — демография, о чем мы говорили. Оба эти риска должны быть учтены в формировании нашей экономической стратегии", — отметил Кацуба.

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При этом, по его словам, у Украины есть и сильные стороны. Именно на них нужно сконцентрироваться, при развитии украинской экономики.

"Первая — это люди. Потому что в Украине все еще очень много квалифицированных работников и ярких предпринимателей. Вторая — это наши ресурсы, от земли до полезных ископаемых. Третья — наша интеграция в западный мир и в Европейский Союз. Это создает большие возможности для экспортно ориентированных отраслей, особенно во время мировой нестабильности", — сказал эксперт.

При этом Александр Кацуба отметил, что мировая нестабильность создает не только проблемы, но и открывает определенное "окно возможностей".

"Торговые маршруты через Суэцкий канал и Индийский океан из Азии в Европу становятся опасными. К примеру, из-за хуситов. Украина вполне может стать промышленной базой, куда переедет часть производства западных компаний из Азии. Да, для этого нам придется сделать много реформ и разработать систему гарантий инвесторам, но это наша обязанность", — сказал эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киевской области запускают первый в стране проект восстановления. Алгоритм может превратиться в бустер для дальнейшего развития других регионов.