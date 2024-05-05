Вернутся не все беженцы, но выход есть: эксперт рассказал, как Украине преодолеть нехватку рабочей силы

Украине нужно пересмотреть законодательство

В Украине из-за войны и выезда большого количества людей за границу возникла нехватка рабочей силы. Поэтому в будущем стране нужно будет принимать меры по возвращению граждан или привлечению иностранных специалистов.

Об этом рассказал "Телеграфу" владелец компании АЛЬФА ГАЗ, эксперт по энергетике Александр Кацуба в интервью: "Об энергетике, военной экономике и ВСУ как лучшей инвестиции".

"Давайте откровенно, до конца войны беженцы массово не вернутся. Значительная часть не захочет возвращаться и после. И не потому, что страна плохая, а потому, что покидать уже построенную стабильность трудно, особенно когда возвращаешься в послевоенную страну", — отметил он.

Кацуба подчеркнул, что Украине нужно работать над тем, чтобы возвращать квалифицированных работников из-за границы или вербовать иностранных специалистов для ключевых отраслей экономики – военного производства, энергетики, технологической промышленности. По его мнению, для этого нужно пересмотреть устаревшее миграционное законодательство, государство должно привлечь всех желающих работать на Украину.

Эксперт также прокомментировал замечание, что это может оказаться политически непопулярным шагом. Кацуба отметил, что он не политик, "чтобы измерять шаги по популярности".

Напомним, по данным Минсоцполитики, по состоянию на февраль 2024 года население Украины насчитывало около 35,1 млн человек, из них 4,9 млн находились за границей. Всего с 1991 года наше государство потеряло около 18 млн человек.