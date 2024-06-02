Парад планет 3 июня на фоне активного Солнца – предвестник катаклизмов?

Приближается большой "парад планет". На него приглашены сразу шесть участников – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Марс и Уран. Такое увлекательное небесное явление происходит раз в 18-20 лет. Телеграф разбирался, как это повлияет на людей и возможны ли сюрпризы?

"Парад планет" — это бытовое название астрономического явления, когда несколько планет располагаются на небе в ряд на определенном расстоянии от Солнца, обычно в пределах 30°, словно выстраиваются в ряд. И самый ближний из них можно наблюдать уже этой ночью. Речь о большом параде планет.

"Парады" планет бывают разные:

Мини-парад – когда две или три планеты приближаются друг к другу на небе.

Малый парад – когда четыре планеты оказываются по одну сторону от Солнца в небольшом секторе.

Большой парад – участвуют шесть планет.

Полный парад – все планеты оказываются по одну сторону от Солнца в небольшом секторе. Ближайший полный парад планет 8 февраля 2169, следующий – 5 июля 2387 года.

Парады планет бывают видимыми и невидимыми с Земли. Ожидается, что на этот раз зрелище будет лучше видно за час до восхода солнца 3 и 4 июня.

"Луна, Марс и Сатурн будут легко видны. В то утро в небе будет несколько других планет, поэтому это будет отвлекать внимание. Другие планеты видны только в телескоп, они в основном будут "потеряны" в свете восходящего солнца", — ответили NASA в соцсетях на запрос подписчика.

Чтобы найти планеты, можно воспользоваться бесплатным астрономическим приложением Sky Tonight, которое помогает определить небесные объекты и предоставляет подробную информацию о них.

Стоит ли бояться скопления планет 3 июня? Ведический астролог Наталья Науменко утверждает, что нет:

– Это чисто астрономическое явление, которое даже не будет видимым невооруженным глазом с Земли, – говорит она. – Все "пугалки" по поводу его негативного или просто мощного влияния на людей, на мой взгляд, это просто хайп.

А что с Солнцем?

Парада планет бояться не стоит. А вот что может отрицательно повлиять на планету и уже влияет — это чрезвычайная активность Солнца.

По данным проекта NASA Solar Dynamics Observatory, Солнце близится к пику своей активности. Об этом свидетельствует и число Вольфа — относительное число наблюдаемых в течение года солнечных пятен. В 2023 году не было ни одного дня без солнечных пятен, в то время как в 2022 году был только один такой день.

В 2019 году солнце было лишено пятен 281 день (77%), а в 2018 году – 263 дня (73%).

Пятна – это место выхода на солнечную атмосферу сильных магнитных полей. А еще солнечные вспышки, протуберанцы, возмущения в солнечной короне и так далее.

Солнце вело себя очень активно перед катаклизмами в Юго-Восточной Азии в 2004 году, в Чили в 2010 году, затем в Японии в 2011 году. Беспокойным было светило и перед самыми сильными толчками в Турции.

Но, кажется, дело действительно не в "параде планет".

Кстати, по прогнозам StarWalk.space следующие крупные парады планет состоятся:

28 августа: шесть планет – Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун;

18 января: шесть планет — Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун;

28 февраля: семь планет – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун;

29 августа 2025: шесть планет – Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.