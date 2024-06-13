Адвокат Кропачева открестился от "российского гражданства" бизнесмена

Информация, распространяющаяся в СМИ о якобы российском гражданстве бизнесмена Виталия Кропачева является манипуляцией, заявил адвокат бизнесмена Александр Салазский в своей колонке на сайте Ukraine World News.

"Публикуемые документы — очевидная подделка, о чем свидетельствует очень много факторов", — отмечает адвокат.

В первую очередь — семейное положение. Якобы (по поддельным документам) Кропачев с 2000 года женат на "Кондрашовой Виктории Анатолиевне 1981 г.р.". Однако на самом деле женой бизнесмена с 1995 года являяется Коновалова Анастасия Владимировна. О чем свидетельствует соответствующий документ.

"Остальные данные — о датах выдачи паспорта, когда Виталий Кропачев не находился в России, и прочее даже не заслуживают отдельного упоминания", — добавляет адвокат.

Здесь следует отметить, что слухи о якобы наличии гражданства страны-агрессорки РФ у Кропачева появляются в информационном пространстве не впервые. Еще в 2019 году бизнесмена пытались шантажировать публикацией этой фейковой информации. Позже, в 2023 году неизвестные даже направили этот "документ" в редакции ведущих украинских СМИ, в частности "Украинской правде". Журналисты обращались за комментариями к Виталию Кропачеву, получили доказательства подделки и публиковать фейк не стали.

В настоящее время адвокат советует СМИ обращать внимание на достоверность информации и не публиковать непроверенную информацию, которая может быть впоследствии рассмотрена в суде.

Напомним, ГБР обвиняет бизнесмена в якобы нанесении государству ущерба в 2 млрд гривен.