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Адвокат Кропачева открестился от "российского гражданства" бизнесмена

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Адвокат Кропачева открестился от "российского гражданства" бизнесмена Новость обновлена 13 июня 2024, 21:02

Информация, распространяющаяся в СМИ о якобы российском гражданстве бизнесмена Виталия Кропачева является манипуляцией, заявил адвокат бизнесмена Александр Салазский в своей колонке на сайте Ukraine World News.

"Публикуемые документы — очевидная подделка, о чем свидетельствует очень много факторов", — отмечает адвокат.

В первую очередь — семейное положение. Якобы (по поддельным документам) Кропачев с 2000 года женат на "Кондрашовой Виктории Анатолиевне 1981 г.р.". Однако на самом деле женой бизнесмена с 1995 года являяется Коновалова Анастасия Владимировна. О чем свидетельствует соответствующий документ.

"Остальные данные — о датах выдачи паспорта, когда Виталий Кропачев не находился в России, и прочее даже не заслуживают отдельного упоминания", — добавляет адвокат.

Здесь следует отметить, что слухи о якобы наличии гражданства страны-агрессорки РФ у Кропачева появляются в информационном пространстве не впервые. Еще в 2019 году бизнесмена пытались шантажировать публикацией этой фейковой информации. Позже, в 2023 году неизвестные даже направили этот "документ" в редакции ведущих украинских СМИ, в частности "Украинской правде". Журналисты обращались за комментариями к Виталию Кропачеву, получили доказательства подделки и публиковать фейк не стали.

В настоящее время адвокат советует СМИ обращать внимание на достоверность информации и не публиковать непроверенную информацию, которая может быть впоследствии рассмотрена в суде.

Напомним, ГБР обвиняет бизнесмена в якобы нанесении государству ущерба в 2 млрд гривен.

Сам Кропачев заявляет, что никаких правовых оснований для уголовного дела нет. Адвокаты бизнесмена утверждают, что его задержание произошло с нарушениями. К тому же, по словам одного из адвокатов, Александра Салазского, Виталия Кропачева была избрана мера пресечения без возможности внесения залога по обвинению в экономическом преступлении, "что само по себе является нонсенсом".