Регулярно избивают, требуют деньги и угрожают: бизнесмена-беженца держат в заложниках в Волынском ПТПИ

Избиение, издевательство и вымогание денег – предприниматель Виктор Звягин живет в Украине уже много лет. В 2019 году он получил статус беженца, ведь имея российское гражданство, заявил о давлении со стороны российской правоохранительной системы. Тогда Государственная миграционная служба Украины предоставила ему такой статус. С тех пор Звягин жил и работал в Украине, помогал украинской армии и за свой счет покупал машины, другой транспорт и приборы ночного видения для ВСУ, пишет УНИАН.

Сообщается, что в начале этого года ГМС отменила собственное решение — Виктора Звягина задержали прямо во время его отпуска в горах и отправили в Волынский пункт временного пребывания незаконно находящихся в Украине иностранцев. С начала февраля Звягинцев начал оспаривать решение миграционной службы в суде. Прошел все инстанции и в июне получил решение Верховного суда, который удовлетворил его кассационную жалобу и вернул статус беженца.

"Выпустить меня на свободу должны были еще два месяца назад, после решения апелляционной инстанции. Но я до сих пор в ПВПИ. Здесь я испытываю издевательства со стороны администрации. Меня регулярно бьют, требуют деньги и угрожают", — рассказал Виктор Звягин. По его словам, многие недели его продолжают удерживать незаконно.

"Десять тысяч долларов угрозами и издевательствами требует директор учреждения Сергей Чеб, еще три тысячи долларов – начальник охраны. Я выиграл все суды и имею законные основания жить и работать в Украине. Но эти люди фактически держат меня в заложниках, подстрекают нелегалов из других стран применять ко мне физическое насилие. Я в отчаянии и хочу вернуться в свою семью", — заявляет Звягин.

В Украине у него жена двое детей. В последние годы он построил прозрачный бизнес в сфере недвижимости и торговли автомобилями. Теперь говорит – после политического преследования со стороны России, столкнулся с пытками. Звягин уже готовит соответствующие жалобы во все инстанции и потребует наказания для всех должностных лиц, виновных в его незаконном содержании в ПВПИ.