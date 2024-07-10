Модель и девушка главы столичной ГМС получила паспорт РФ: журналисты нашли еще одну интересную деталь

Расследователи рассказали, кто такая Инна Гудзь и какие связи объединяют ее с Вячеславом Гузем

Во второй год полномасштабного вторжения в украинской фотомодели Инны Гудзь нашли вражеские документы. Она могла их получить в ноябре 2023 года.

Фотомодель может дружить с подсанционным российским олигархом Павлом Фуксой и якобы имеет отношения с начальником управления Государственной миграционной службы в Киеве и области Вячеславом Гузем. Об этом говорится в расследовании "Межа".

Снимки, подтверждающие связь фотомодели с РФ, попали к журналистам благодаря агентской работе в российском консульстве.

Скриншот из видео расследования "Межи"

Скриншот из видео расследования "Межи"

Расследователи говорят, что Инна Гудзь является гражданской женой начальника управления ГМС в Киеве и Киевской области Вячеслава Гузя. На кадрах со дня рождения подсанкционного бизнесмена Павла Фукса, с которым пара дружит, они вместе идут с праздника. Это зафиксировали журналисты "УП". Кстати, ранее "Телеграф" уже рассказывал, что журналисты нашли "логово" украинских бизнесменов в Британии. Среди них подсанкционный олигарх Павел Фукс.

Скриншот с видео

По данным инсайдеров "Межи", Гузь и Гудзь до сих пор проживают вместе и совместно отдыхают. Социальные сети Инны "кипят" фотосессиями в стиле "ню". И хотя это привычная часть жизни модели, но во время мониторинга гражданской жены Вячеслава Гузя, журналисты редакции "Межа" обнаружили публикации, указывающие на другую деятельность Инны Гудзь.

Публикации по сети

На журналистский запрос относительно отношений с Инной Гудзь столичный ГМСник не ответил. Направил в редакцию адвокатские запросы с требованиями передать информацию о нем, которую имеют журналисты, и электронные носители на которых она сохранена.

Кроме того, журналисты утверждают, что Гузь якобы действует под покровительством подсанкционного олигарха Павла Фукса. По информации источников, Гузь действует в пользу Фукса, коррумпируя украинских чиновников, политиков и правоохранителей. В переговорах он выступает посредником.

В расследовании говорится, что именно Фукс был посредником между Александром Бортниковым и Кернесом, уже покойным мэром Харькова, для проведения "спецоперации" по добровольной сдаче Харькова в 2014 году.

У Вячеслава Гузя якобы есть две квартиры общей площадью 200 квадратов. Но даже автомобиля своего нет. Одну арендует, но не использует ее. А вторая – в собственности общественной организации "Защитник-2022".

Ранее "Телеграф" писал, что в Закарпатье разоблачили на коррупции мэра одного из городов. Чиновник вместе со своими сообщниками злоупотреблял служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города.