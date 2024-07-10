Модель и девушка главы столичной ГМС получила паспорт РФ: журналисты нашли еще одну интересную деталь
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Расследователи рассказали, кто такая Инна Гудзь и какие связи объединяют ее с Вячеславом Гузем
Во второй год полномасштабного вторжения в украинской фотомодели Инны Гудзь нашли вражеские документы. Она могла их получить в ноябре 2023 года.
Фотомодель может дружить с подсанционным российским олигархом Павлом Фуксой и якобы имеет отношения с начальником управления Государственной миграционной службы в Киеве и области Вячеславом Гузем. Об этом говорится в расследовании "Межа".
Снимки, подтверждающие связь фотомодели с РФ, попали к журналистам благодаря агентской работе в российском консульстве.
Расследователи говорят, что Инна Гудзь является гражданской женой начальника управления ГМС в Киеве и Киевской области Вячеслава Гузя. На кадрах со дня рождения подсанкционного бизнесмена Павла Фукса, с которым пара дружит, они вместе идут с праздника. Это зафиксировали журналисты "УП". Кстати, ранее "Телеграф" уже рассказывал, что журналисты нашли "логово" украинских бизнесменов в Британии. Среди них подсанкционный олигарх Павел Фукс.
По данным инсайдеров "Межи", Гузь и Гудзь до сих пор проживают вместе и совместно отдыхают. Социальные сети Инны "кипят" фотосессиями в стиле "ню". И хотя это привычная часть жизни модели, но во время мониторинга гражданской жены Вячеслава Гузя, журналисты редакции "Межа" обнаружили публикации, указывающие на другую деятельность Инны Гудзь.
На журналистский запрос относительно отношений с Инной Гудзь столичный ГМСник не ответил. Направил в редакцию адвокатские запросы с требованиями передать информацию о нем, которую имеют журналисты, и электронные носители на которых она сохранена.
Кроме того, журналисты утверждают, что Гузь якобы действует под покровительством подсанкционного олигарха Павла Фукса. По информации источников, Гузь действует в пользу Фукса, коррумпируя украинских чиновников, политиков и правоохранителей. В переговорах он выступает посредником.
В расследовании говорится, что именно Фукс был посредником между Александром Бортниковым и Кернесом, уже покойным мэром Харькова, для проведения "спецоперации" по добровольной сдаче Харькова в 2014 году.
У Вячеслава Гузя якобы есть две квартиры общей площадью 200 квадратов. Но даже автомобиля своего нет. Одну арендует, но не использует ее. А вторая – в собственности общественной организации "Защитник-2022".
Ранее "Телеграф" писал, что в Закарпатье разоблачили на коррупции мэра одного из городов. Чиновник вместе со своими сообщниками злоупотреблял служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города.