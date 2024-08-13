Если ВСУ будут отступать из Курской области, армии РФ будет "больно": Рустамзаде объяснил

Украина имеет определенное преимущество перед РФ

Даже в случае отступления с территории Курской области России Вооруженные силы Украины могут нанести значительный ущерб российской армии. ВСУ сдерживают российские войска с помощью дронов и артиллерии.

Об этом рассказал авторитетный военный аналитик Агил Рустамзаде в интервью "Телеграфу": Это будет побоище — военный аналитик Рустамзаде о том, возьмет ли Украина Курск и вступит ли Лукашенко в войну.

"Я не думаю, что украинская армия ставила своей целью занять и удержать Курскую область, ведь Россия – огромная страна. Но вместе с этим, грамотное отступление украинской армии тоже принесет очень большой вред российской армии. Потому что Украина имеет преимущество в разведывательно-ударном контуре, который она развернула над Курской областью", — отметил он.

По словам аналитика, в настоящее время часть сдерживания российских войск осуществляется именно разведывательно-ударным контуром. Он пояснил, что украинские дроны находят, а артиллерия, например HIMARS, отрабатывают по выявленным целям.

"И я думаю, что грамотный выход украинской армии будет для РФ достаточно чувствительным. И это тоже будет результатом. Но опять же очень многое зависит от того, сможет ли Россия развернуть разведывательно-ударный контур над Курской областью", — подчеркнул Рустамзаде.

Отвечая на вопрос, возможен ли сценарий закрепления ВСУ в Курской области, он заявил, что это будет возвращением к парадигме линейной обороны. По мнению аналитика, линейная оборона для украинской армии сейчас и с таким количеством и номенклатурой способов поражения – это невыгодный сценарий.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на 13 августа под контролем Украины находятся 74 населенных пункта Курской области. По его словам, продвижение украинских сил на Курщине продолжается.