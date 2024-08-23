Пока не забеременела: в Киеве мужчина насиловал падчерицу с врожденными психическими расстройствами

Мать узнала о беременности дочери поздно

В Киеве сожитель насиловал падчерицу с врожденными психическими расстройствами, пока девушка не забеременела и не родила ребенка. В настоящее время 48-летнему мужчине объявлено о подозрении.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. Насильнику грозит до 10 лет лишения свободы.

"22-летняя девушка, имеющая с детства психические расстройства, летом родила ребенка. Ее мать узнала о беременности дочери только после приема у врача-гинеколога, когда девушка находилась уже на шестом месяце беременности. У девушки проблемы с речью, она не адаптирована к самостоятельной жизни, не способная осознавать последствия своих поступков и руководить ими, поэтому не смогла объяснить, что с ней случилось и кто отец ребенка", — говорится в сообщении.

Чтобы выяснить, что произошло после рождения ребенка, правоохранители провели экспертизу и установили, что отцом младенца является 48-летний сожитель матери девушки, живущий с семьей с 2019 года.

"Выяснилось, что пользуясь состоянием девушки, сожитель матери вступал с ней в половые отношения. После рождения ребенка, семья 22-летней девушки отказалась от новорожденной девочки", — сообщает прокуратура.

В настоящее время 48-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении изнасилования падчерицы (ч. 2 ст. 152 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как на Закарпатье врач годами "развлекался" с пациентами. Мужчина накачивал их препаратами и насиловал.