В Кривом Роге после объявления тревоги прогремели взрывы: первые подробности

Жителей города призвали находиться в укрытиях

В пятницу, 27 сентября, в Кривом Роге раздались взрывы. Это произошло после оглашения воздушной тревоги.

Об этом сообщил мэр города Александр Вилкул. По его словам, враг совершил ракетную атаку. Мэр также призвал горожан ничего не снимать и не выкладывать в интернет.

В свою очередь начальник районной военной администрации Евгений Ситниченко призвал горожан находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. О последствиях атаки он не сообщил.

Telegram-канал "Николаевский Ваньок" сообщил о запуске врагом баллистических ракет на Кривой Рог. При этом воздушная тревога объявлена во многих областях Украины.

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