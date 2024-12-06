Деньги "Укрнафты" могли выводиться через фонд экс-таможенника Ковтуна, — Кулик

Прозрачность самой процедуры тендера вызывает сомнения

Компания-победитель скандального тендера "Укрнафты" на бурение трех газовых скважин Верховномасловецкого месторождения — ООО "Навигатор Комплект" — связана с фондом "ВК-Инвест" бывшего топ-чиновника Таможенной службы Владимира Ковтуна. При этом тендерная документация содержит признаки сговора заказчика и участников торгов.

Об этом пишет директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик в своем блоге на Censor.net. Он отметил, что прозрачность самой процедуры тендера вызывает сомнения.

"Согласно метаданным документов и времени создания выписок, загруженных ООО "Навигатор Комплект" по требованию заказчика, они были созданы заранее до опубликования заказчиком требований, что может свидетельствовать о прямой коррупционной коммуникации заказчика и участника торгов, минуя площадку ProZorro, что напрямую запрещено законом о государственных закупках", — пишет Виталий Кулик.

Блогер напомнил, что после выполнения всех работ согласно тендеру возник скандал, поскольку генеральный подрядчик не рассчитался с субподрядчиками, в частности, ООО "Нафтогазбуріння", задолжав им 28 млн грн, из-за чего дело перешло в судебную плоскость.

Он отметил, что одним из вероятных бенефициаров "Навигатор Комплект" может быть бывший чиновник Таможенной службы и СБУ Владимир Ковтун, связанный с компанией через венчурный фонд "ВК-ИНВЕСТ". По мнению блогера, отказ генерального подрядчика от расчетов с субподрядчиками мог быть сознательным и заранее спланированным действием.

"Похоже, ООО "Навигатор Комплект" выступило лишь прокладкой, по которой прошли средства, предназначенные для расчетов с субподрядчиками. Вместо этого они попали на счета венчурного фонда, АО "ЗНИКИФ "ВК-ИНВЕСТ", которое выполняло роль инструмента отмывания средств государственной АО "Укрнафта"", — отмечает блоггер.

Он напомнил, что Владимир Ковтун является известным в прошлом чиновником, связанным с рядом скандалов.

"Официально бенефициаром венчурного фонда "ВК-Инвест" является Оксана Ковтун. Ее муж Владимир Ковтун — бывший заместитель управления СБУ, до недавнего времени возглавлявший местную Таможенную службу. Также Ковтун баллотировался в Днепровский облсовет от "Оппозиционного блока", подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева в компании "Потоки". С Таможенной службы уволился после обысков НАБУ. Говорят, детективы интересовались его связями, в том числе среди судей…", — пишет эксперт.

Он напомнил, что дело рассматривается в Северном хозяйственном суде Киева, и истец — ООО "Нафтогазбуріння", которое требовало ареста имущества генерального подрядчика, подозревает, что суд может находиться в сговоре с заказчиком и подрядчиком.

"В составе коллегии суда присутствует некий судья Олег Хрипун, о котором "Бигус.info" делал уже расследование об элитной недвижимости и т.д. Все участники схематоза, вероятно, не только знакомы между собой, но и могут иметь деловые отношения, работали вместе. Их всех связывает элитная недвижимость и старые корпоративные связи. Оба ключевых фигуранта уже на выходе из системы, подали в отставку или намерены это скоро сделать. Чтобы не догнали, нужно несколько решений в судах в пользу "прокладки", которые, конечно, потом будут обжалованы в апелляции, но до достижения справедливости и компенсации ущерба субподрядчикам дело уже не дойдет", — подытожил Виталий Кулик.