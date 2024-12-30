Вопрос дальнейшей судьбы оккупированных территорий остается предметом серьезных размышлений для непосредственно участвующих в боевых действиях.

Вопрос возвращения всех оккупированных территорий Украины вызывает неоднозначные мнения. Особенно среди военных на передовой.

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказала военнослужащая Национальной гвардии Украины Лилия "Троя" — "Иногда нужно сделать два шага назад, чтобы успешно атаковать". Она ответила на комментарий по захвату россиянами Донецкой области.

"Когда я общаюсь с ребятами по поводу оккупированных территорий, то мнение разделяется", – отметила она.

По ее словам, с одной стороны, военные стремятся вернуть все захваченные территории. Учитывая огромные жертвы, уже принесенные в этой борьбе.

"Конечно, мы бы хотели эти территории отвоевать, потому что сколько было уложено усилий, сколько бойцов мы потеряли, цвета нации", — подчеркнула Лилия.

Однако, как отмечает военнослужащая, есть и другая сторона медали: "С другой стороны, там уже выжжена территория и стоит ли терять еще больше людей для того, чтобы это вернуть?"

Таким образом, вопрос дальнейшей судьбы оккупированных территорий остается предметом серьезных размышлений для непосредственно участвующих в боевых действиях.

Ранее "Телеграф" писал, что Лавров заявил, что Россия готова начать развертывание запрещенного оружия.