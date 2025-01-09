В Кривом Роге раздались сильные взрывы: что известно
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В Кривом Роге после обеда 9 января прогремели сильные взрывы. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Мониторинговые паблики пишут, что на город летело две ракеты. После взрывов над городом находится разведывательный БПЛА.
О воздушной тревоге сообщили буквально за несколько минут до взрывов, так что не все могли успеть добежать до укрытия. Впоследствии в городе раздались повторные взрывы.
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