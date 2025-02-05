Взрыв возле ТЦК в Павлограде: СБУ задержала подрывников, кем они оказались (видео)

Фигурантов дистанционно завербовали представители российских спецслужб, предложив деньги в обмен на сотрудничество

Служба безопасности Украины и Национальная полиция в течение суток задержали агентов РФ, взорвавших взрывчатку возле ТЦК в Павлограде Днепропетровской области. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом 5 февраля пишет пресс-служба СБУ. Отмечается, что тогда злоумышленники взорвали самодельное взрывное устройство (СВУ). В результате 24-летний военнослужащий получил осколочное ранение.

"Таким образом, российские спецслужбы пытались дискредитировать деятельность ТЦК и сорвать мобилизацию в регионе, посеяв недоверие граждан к военнослужащим", — говорится в сообщении.

Всего за сутки удалось задержать всех участников агентурной группы. Ими оказались трое мужчин в возрасте 21 и 22 лет, которые искали "легкие" заработки на телеграмм-каналах. Там их дистанционно завербовали представители российских спецслужб, предложив деньги в обмен на сотрудничество.

Установлено, что по инструкции куратора один из фигурантов сделал самодельное взрывное устройство и спрятал его в схроне вблизи собственного дома. Взрывчатка начинена гвоздями и гайками для увеличения воздействия поражения во время детонации.

Еще два агента — жители Одесщины — приехали в Павлоград, где получили координаты тайника. Оттуда они забрали пакет со взрывчаткой и заложили ее у здания ТЦК.

Также известно, что фигурнаты установили напротив объекта скрытую камеру видеонаблюдения, которая должна была фиксировать последствия теракта. После этого СВУ удаленно активировали по вызову на мобильный телефон.

"Правоохранители задержали фигурантов в своих домах, где они "залегли на дно" и ждали денег от оккупантов. Впрочем, вместо обещанных средств из России агенты получили подозрение от СБУ по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)", — пишет пресс-служба СБУ.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СБУ задержала курсантку военного института, которая по заказу российской службы безопасности готовила ракетный удар по казармам своих одногруппников.