Не только журналистам и артистам: еще одной категории мужчин запретили выезд за границу

В Украине все меньше категорий военнообязанных мужчин могут законно пересечь границу

Не успели прекратиться обсуждение скандального решения Минкульта о приостановлении выдачи писем для выезда за границу журналистов и артистов, как стало известно, что Кабинет министров изменил правила пересечения границы для мужчин 18–60 лет. Уже с 27 февраля водители с гуманитарными и медицинскими грузами могут выехать из Украины только на общих основаниях.

До этого изменения решение об их выезде согласовывали Министерство развития общин и территорий Украины или военные администрации. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Правительство внесло изменения в Правила пересечения государственной границы, определенные Постановлением КМУ от 27.01.1995 № 57, для отдельных категорий граждан Украины", – говорится в публикации.

Отмечается, что с сегодняшнего дня во время действия правового режима военного состояния пропуск через границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, перевозящих медицинские грузы и гуманитарную помощь, будет осуществляться на общих основаниях.

"Раньше решение об их выезде принималось Министерством развития общин и территорий Украины или военными администрациями, но эта норма больше не действует", — объясняют в пресс-службе.

Напомним, в условиях военного положения в Украине мужчинам мобилизационного возраста от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Однако граждане, имеющие I, II или III группу инвалидности, имеют право не только на отсрочку от мобилизации, но и на выезд за границу. Однако для этого необходимо иметь документальное подтверждение инвалидности.